Další výzva těžce zkoušeného gólmana: Musel jsem všechno hodit za hlavu

Zkušený brankář se ale kousl, dokázal z hlavy vytěsnit myšlenky na ostudnou prohru 0:7 na ledě Pittsburghu starou necelých 48 hodin. Jakoby se vůbec nestala a nepokazila mu jeho šestatřicáté narozeniny, které slavil v neděli.

„Nemůžete změnit minulost. Koukám jenom dopředu a hodím za hlavu. Jako profesionál musíte mít takovou schopnost,“ vysvětlila jednička kanadského týmu.



Slova zkušeného gólmana s pohledem na jeho letošní sezonu vůbec nepůsobí pouze jako sportovní fráze.

I proto možný málokoho překvapí, že v šestém utkání podal fenomenální výkon. Právě Anderson byl hlavním důvodem, proč Ottawa vyrovnala sérii na 3:3 a stále je ve hře o postup do finále Stanley Cupu. Pochytal 45 střel favorita, pustil jedinou a stal se hrdinou zápasu.

„Snažil jsem se maximálně koncentrovat na každou minutu, abych byl připraven co nejlépe zasáhnout. Teď už zas přemýšlím pouze o sedmém utkání,“ popsal Anderson svoje pocity.

Právě mentální síla je vlastnost, kterou v letošní sezoně musel už několikrát prokázat. Vždyť hned v úvodním utkání sezony ho talentovaný mladíček Auston Matthews při svém debutu v NHL čtyřikrát pokořil.

„Dokonce života si tenhle zápas budu pamatovat,“ přiznal tehdy ještě vysmátý Anderson. Jak by ne, vždyť Ottawa i přes heroický výkon mladého útočníka Toronta brala dva body za vítězství 5:4 v prodloužení.

Tým tě potřebuje

O pár týdnů později ale přišla zpráva, která mu změnila život. Jeho ženě lékaři odhalili nádor v krku. Klub mu okamžitě poskytl volno. Brankář chtěl být se svoji nejbližší. To však trvalo pouze několik dní.

Nemocná žena Nicholle na něj naléhala: tým tě potřebuje, jdi hrát.

Anderson po dlouhé přemýšlení uposlechl radu statečné ženy a pár dní od tragické zprávy nastoupil do utkání NHL.

„Ptal jsem se ho, jestli to myslí vážně. A on řekl, že člověk, který mu to řekl a přál si to, byla jeho žena,“ popisoval pak Pierre Dorion, generální manažer Ottawy.

V zápase v Edmontonu koncem října vychytal dojatý Anderson čisté konto a stal se hrdinou večera. Jeho osud semknul celé mužstvo a to bojovalo za něj. Po utkání brankáři soupeři zatleskali i domácí fanoušci včele s gólmanem Oilers Camem Talbotem.

Andersonova manželka vše sledovala doma u televize.



Zkušený brankář i v dalších měsících pokračoval ve skvělých výkonech a dál držel Ottawu na pozicích zaručující play-off. Ze všech stran se na něj valil respekt soupeřů. V prosinci ale klubovým bossům Anderson oznámil: žena teď potřebuje moji podporu, chci být s ní. A na dva měsíce se schoval do ústraní.

Velkolepý návrat

Naštěstí chemoterapie začala jeho ženě zabírat a její stav se zlepšil. Anderson se tak začátkem února vrátil mezi mantinely NHL. Výrazně pomohl Ottawě k postupu do play-off a nastartoval osudem zkoušený tým k velké jízdě.

Zkušený Američan je jedním z hlavních důvodů, proč podceňovaná Ottawa je jedno vítězství od postupu do finále Stanley Cupu.

„Craig je jeden z důvod proč jsem přišel do Ottawy. On je jasná jednička, lídr týmu. Psychicky ohromně silný jedinec. Už jsem nechtěl zažít ten pocit, když se na svého brankáře nemůžete na sto procent spolehnout,“ řekl po šestém utkání kouč Senators Guy Boucher, který přišel do hlavní města Kanady před letošní sezonou.

Rozhodující sedmý zápas je na programu v noci ze čtvrtka na pátek v Pittsburghu. Jedna statistika jasně mluví proti Senators. Kanadský klub ještě nikdy ve své existenci nedokázal vyhrát sedmý zápas play-off. Se silným Andersonem se to však tentokrát může povést...