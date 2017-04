Švédové nedají zákrok zadarmo. Ideální generálka, pochvaloval si Francouz

„Tohle asi nikdo nečekal. Diváci se museli bavit,“ usmíval se Francouz po utkání.

První půlka zápasu ale pro vás asi nebyla lehká? Dva góly padly po tečích.

Nebylo to příjemné. Nesmíte se ale vzdát a musíte bojovat. Ani stav 1:3 nebyl hrozivý. Jsou občas zápasy, kdy těch gólů padá hodně. Samozřejmě mě tři góly do půlky zápasu mrzely a štvaly, ale takhle tam nejde přemýšlet. Hodil jsem to za hlavu a kluci pak předvedli neskutečný obrat.

Překvapilo vás, jak se za stavu 1:3 dokázali zvednout?

Najednou jsme byli k nezastavení. Co jsme vystřelili na branku, skončilo gólem. Už to bylo hodně o psychice.

Švédové měli pouze 20 střel, ale snad všechny byly hodně nebezpečné.

Oni mají takový styl. Nedají vám žádný zákrok zadarmo. Musíte se udržovat v koncentraci, protože jejich střely jsou neskutečné. Byla to pro mě ideální generálka před mistrovstvím světa.

Jeden gól jim navíc nešťastně nabídl obránce Libor Šulák, který „namazal“ švédskému útočníkovi puk přímo před branku. Měl jste ještě šanci?

Byl to šok. Když má váš bek puk na hokejce, tak se podvědomě uvolníte a najednou v té samé sekundě byl soupeř těsně před brankou. Snažil jsem se trochu vyjet, on ale dobře naznačil a já už jen udělal takový krkolomný zákrok. Prolétlo mi to tam.

Švédská sestava budí velký respekt. Čím nejvíce vynikají?

Ti hráči mají hlavně neskutečně přesnou střelu. Nejdou na náhodu, trefují to na milimetry přesně. Třeba ten druhý gól, to dal nádherně o tyčku. V tom jsou silní.

Co jste říkal na atmosféru?

Nedivím se, že Motor chce do ligy. Atmosféra tady byla neskutečná. Hnali nás pořád dopředu.

Zápas provázela slavnostní atmosféra 70. výročí od prvního vítězství na mistrovství světa v Praze. Jak to na vás působilo?

Byl to zajímavý pocit. Představoval jsem si, jaké to muselo být dřív. Spousty záběrů z let minulých ukazovali na kostce. Je to hezké gesto.

Vy jste to navíc doplnil speciální maskou, na které máte dva významné státníky české historie T. G. Masaryka a Václava Havla. To byl váš nápad?

Byl. Mám historii hodně rád. Naše země ji má bohatou. A tihle dva lidé jsou pro mě osobně největší symboly češství, proto jsem se pro ně rozhodl.