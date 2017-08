Zachův velký rok: Náhrada za zraněnou hvězdu i menší očekávání

„Málokdo si zvenčí představí, jak je těžké si v té spoustě zápasů udržet výkonnost,“ říkal český útočník v závěru premiérové sezony.

Právě být platným hráčem každý večer je hlavním cílem dvacetiletého Zachy v novém ročníku.

Podřizuje tomu všechno. Poslechl přání vedení New Jersey a v létě se připravujeme v zámoří.

„Nic mi tu nechybí. Mám tu trenéry, na které jsem si zvykl. Ti vědí nejlépe, jak mě připravit na nadcházející ročník. Za tuhle jsem příležitost jsem rád,“ pochvaluje si Zacha, jenž se v Česku zastavil na pouhé dva týdny.

Přítomnost Zachy na kempu mladíků a hlavně změnu v přístupu si pochvaluje i trenér Devils John Hynes. „Působí mnohem sebevědomějším dojmem než před rokem. Jde příkladem mladším. Chce herně vyrůst,“ předpovídá přísný kouč.

Podmínky hrají pro Zachu

Devils doufají, že urostlý útočník dokáže navázat na poslední třetinu premiérové sezony, když v 33 zápasech nasbíral solidních 17 bodů. Chvíli na centru, převážně však na křídle působil mnohem slibnějším dojmem. Dokáže to přenést i dalšího ročníku?

Minimálně by na něj měl být menší tlak než loni. Očekávání se zřejmě výrazně přenesou na jedničku letočního draftu NHL útočníka Nico Hischiera. Ten zřejmě na předsezonním kempu nebude mít problém zaujmout kouče Devils. Dá se tedy předpokládat, že od začátku tak bude moci pomáhat týmu po letech do play-off.

Fanoušci Devils vidí v talentovaném Švýcarovi naději slibných zítřku. Trochu „schovaný“ Zacha by je mohl přiblížit...

„Oči veřejnosti se přesunou na Hischiera. To by mohlo Zachovi pomoct. Když dobře začne, měl by patřit k nejlépe bodujícím hráčům Devils,“ předpovídá novinář nhl.com Tom Gulitti.

Vedení New Jersey však koncem minulého týdne obdrželo velice nepříjemnou zprávu. Téměř na celou sezonu tým přišel o zraněného útočníka Travise Zajace.

Pro mladého Čecha by to ale mohlo znamenat více prostoru. Po příchodu Marcuse Johanssona a Briana Boylea začne Zacha sezonu zřejmě opět na křídle. Absence Zajaca však uvolní pro českého útočníka drahocenný čas na přesilových hrách.

„Takového hráče musí Devils nahradit kolektivně. Zachova role by i tím měla vzrůst,“ předpovídá Gulitti.

V to doufá i šestka draftu 2015.