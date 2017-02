Další rána pro Pardubice. Čáslava má zlomený nos a těžký otřes mozku

„Petr má nadvakrát zlomený nos a těžký otřes mozku. Asi by se tím měli zabývat kompetentní lidé,“ řekl ihned po utkání hlavní trenér pardubických hokejistů Miloš Holaň.

Zraněného Čáslavu ošetřili hned na střídačce týmový lékaři a odvezli ho do blízké nemocnice. Není jisté, jestli se v letošní sezoně ještě objeví na ledě.

To samozřejmě rozlítilo domácího kouče, který ale ocenil reakci Časlavových spoluhráčů.

Zejména tu ze strany útočníka Davida Tomáška, který se za svého staršího kolegu postavil a se zkušenějším Flemmingem se pustil do šarvátky. „Není žádným rváčem, o to je cennější, že si to s ním rozdal na férovku. Zaslouží si naše uznání,“ doplnil hlavní trenér domácího týmu.

Také podle samotného mstitele byl zákrok na Petra Čáslavy zákeřným faulem. Dlouholetý obránce Pardubic přišel po úderu o několik zubů, navíc mu při pádu spadla helma a hlavou se praštil o led.

„Petr nahodil puk, měl rychlost a najednou přišla stopka. Podle mě měl chomutovský obránce ruku nebo přímo loket nahoře. Byl jsem kousek od této situace, slyšel jsem pravděpodobně i zlomení kosti. Hned mi bylo jasné, že to je špatné,“ řekl Tomášek.

Ten obdržel za bitku vyšší trest, přesto po utkání bitky vůbec nelitoval. „Petr Čáslava je jeden z našich lídrů, v tuto chvíli nebylo co řešit. Měli bychom se postavit jeden za druhého, i když nám to na ledě moc nejde. Aspoň to vypadá, že za sebou stojíme, to teď potřebujeme,“ pokračoval nadějný útočník Pardubic.

Tomášek navíc přiznal, že takový zákrok letos v extralize ještě neviděl.

„Tvrdost k hokeji patří, ale tento hit byl za hranou. Chápu, že občas ulétnou nervy, ale takhle tvrdý zákrok jsme u nás v této sezoně asi ještě neměli“ doplnil ochránce Tomášek.