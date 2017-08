Brankář Čech v masce obstál: To jsem ani neměl chytat, kluci mi pomohli

A nevedl si vůbec špatně. Už při rozbruslení bylo vidět, že v nové roli není poprvé. „Tenhle týden jsem šel na led jednou, abych se alespoň trošku připravil,“ řekl po zápase brankář Arsenalu.



Co říkali v Arsenalu, že jdete hrát dva dny před ligovou premiérou hokej?

Ještě v úterý to vypadalo, že vůbec nenastoupím. Až v Brně mě kluci vyhecovali.

Kdo vás přesvědčil?

Martin (Havlát), který mi řekl, že nastoupit prostě musím. Výtěžek z utkání navíc jde na charitu, tak jsem se rozhodl, že do brány vlezu, i když jen na jednu třetinu. Chytat celý zápas, byl bych asi unavený. Takhle to pro mě bylo takové zpestření.

Takže v Arsenalu ani neví, že hrál?

Teď už to asi ví. (směje se)

Kdy jste stál na ledě naposledy?

S Arsenalem jsme před sezonu byli na turné po Asii a Austrálii, takže tam chodit na led nešlo a ani na to není čas. Tenhle týden jsem šel na led jednou, abych se alespoň trošku připravil.

Jaké to pro vás bylo?

Obrovský zážitek. Kdyby jakýkoliv kluk, který v dětství snil o hraní hokeje, dostal šanci nastoupit s tímto týmem, bral by to všema deseti.

Jak se zrodil nápad, že byste se zúčastnil?

Martinovi jsem říkal, že když akci uspořádá v tomto týdnu, já už budu mít po přípravě, takže šance přiletět na jedno odpoledne a dělat se Štěpcem (Radkem Štěpánkem) trenéra, by byla.

Jak se na ledě cítil?

Byl jsem hrozně nervózní, navíc panovalo velké horko.

Myslíte, že na vás protihráči stříleli naplno?

V každé exhibici dávají všichni hlavně pozor na to, aby se nikdo nezranil. Kometa je navíc v plné přípravě a ve čtvrtek ji čeká další zápas. Šlo hlavně o to, aby si to užili fanoušci a viděli hodně gólů, což se podařilo.

Dostával jste rady od kolegů Petra Mrázka a Ondřeje Pavelce?

Samozřejmě, vždyť pro mě bylo všechno nové. Na všechno, včetně rozcvičky, jsem se musel ptát. Kluci mi to vždycky řekli, je to vesměs stejné jako ve fotbale.