Výbuch s Kometou mě v létě často strašil, přiznává kouč Sparty

Sparta přes léto omladila. Věkový průměr kádru snížila z 28 let na 26. Trenér Kalous věří, že mladí hráči dodají týmu více dravosti a energie. „Změn bylo hodně. Věřím, že noví hráči přinesou prvky, které nám v poslední sezoně scházely,“ doufá Kalous.



Letní odchody Tomáš Pöpperle (brankář)

Filip Novotný (brankář)

Vladimír Eminger (obránce)

Jan Buchtele (útočník)

Martin Procházka (útočník)

Brian Ihnacak (útočník)

Michal Řepík (útočník)

Lukáš Cingel (útočník)

Lze u Sparty mluvit vůbec o jiných než nejvyšších ambicích?

Sparta má vždycky ty nejvyšší cíle. Chceme však jít postupnými kroky, samozřejmě budeme bojovat o medailové pozice. Mým snem je vyhrát extraligu.

Jak vidíte sílu ostatních týmů?

Po dlouhé době můžu říct, že nejsme jednoznačným favoritem soutěže, za kterého byla Sparta často považována. Kometa, Hradec, Třinec nebo i Mladá Boleslav přes léto hodně posílily. Myslím si, že soutěž může vyhrát kdokoliv. Pozice jasného favorita nám tedy letos nenáleží, ale rozhodně hodláme být minimálně rovnocenným soupeřem.

Jaké je pro vás největší poučení z minulé sezony?

Chceme se vyvarovat zbytečného vylučování, počet trestů na naší straně byl velmi vysoký. Byly to momenty, které často promlouvaly do výsledku v jednotlivých utkáních. A druhou věcí je dodržování herního systému.

Jak dlouho vás strašilo to brzké vyřazení s Kometou?

Občas jsem se k tomuhle strašákovi v létě v myšlenkách vracel. Nezvládli jsme to. Pro mě osobně bylo to čtvrtfinále určité memento, od kterého se odrážíme dál, nesmí se to opakovat. Nicméně se plně soustředíme na novou sezonu, ve které chceme uspět.

Letní příchody Sami Aittokallio (brankář)

David Honzík (brankář)

Tomáš Dvořák (obránce)

Tomáš Pavelka (obránce)

Petr Zámorský (obránce)

Robert Říčka (útočník)

Alexander Reichenberg (útočník)

Vinny Saponari (útočník)

Odešlo osm hráčů, přišel stejný počet. Proč tak razantní změna v kádru?

Jde o velký zásah do týmu. Celou přípravu jsme se snažili systémově sladit tým a poskládat hráče tak, abychom si našli naše ideální pětky. Dali jsme si na tom hodně záležet, ale musím říct, že nám vynaloženou práci ukáže zřejmě až ostrá soutěž.

Přišli tři hráči z ciziny. Jak probíhá komunikace?

Dáváme si hodně záležet na komunikaci gólman-obránci. Sami Aittokallio je Fin, takže komunikace probíhá v angličtině. Je to taková novinka, na které se neustále pracuje. Věřím, že do soutěže budeme zcela připravení.

Nepovažovali jste příchod zahraničního gólmana za riskantní?

Vůbec ne. Aittokallia jsme si vybrali sami, stejně tak Davida Honzíka. Oba mají naší plnou důvěru a s tím jdeme do sezony.

Kdo začne jako jednička?

Na úvod extraligy máme jako jedničku Samiho, ale prostor dostane i David.

Letos nehrajete hokejovou Ligu mistrů. Je to výhoda?

Je pravda, že máme víc času na přípravu, což kvitujeme. Můžeme to brát i jako výhodu, když se budeme soustředit pouze na extraligu. Osobně mě však mrzí, že Ligu mistrů nehrajeme.