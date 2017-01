Střelec výjimečných gólů. Syn už si ze mě dělá srandu, říká Barinka

„Je jedno, kdo ty góly dá. Hlavní je finále, kam se celá kabina chtěla dostat,“ chrlil ze sebe ihned po utkání unavený obránce.



Čerstvý šrám na nose naznačoval, že domácí do toho dali vše, s Barinkou v čele. Defenzivní zadák v utkání zblokoval několik tvrdých střel soupeře. Tu nejnebezpečnější na kolenou v oslabení z hole Everberga. Puk urostlého beka pořádně štípl, na střídačku odjížděl v předklonu. Jako odměnou mu byly ovace z hlediště, i uznalé poplácání od spoluhráčů.

„Pokud chcete postup až do finále, musíte do toho jít za hranicí svých možností,“ řekl Barinka po utkání.

Jste střelcem důležitých branek. Tuhle sezonu jste na ni ale čekal. Schovával jste si gól na takový zápas?

Nepadalo mi to tam, tak aspoň teď jsem mohl pomoct i takhle. Jsem svátečním střelcem, o to je to příjemnější. Na druhou stranu je jedno, kdo ty góly dá. Hlavní je finále, kam se celá kabina chtěla dostat.

Váš syn hraje za sparťanskou mládež a patří k největším kanonýrům. Nehecuje vás občas, ať už se taky trefíte?

Někdy jo. Dělal si ze mě trochu srandu a je pravda, že sem tam k tomu ještě něco prohodí.

V utkání jste dominovali. Měli jste vůbec nějaké obavy, že byste mohli prohrát?

Řekli jsme si už před utkáním, že před nimi nemůžeme jen couvat. To by k ničemu nevedlo. Chtěli jsme hrát naši hru, což zvláště v druhé a třetí třetině bylo vidět. Do nějakých šancí se sice dostali, ale my už jsme to zvládli dobře takticky a vítězství uhájili.

Proč jsou vaše výkony v Lize mistrů výrazně lepší než ty v extralize?

V extralize to teď nebylo lehké. Program máme hodně našlapaný, utkání je dost. Nemůžeme se na to ale vymlouvat. Máme široký kádr a únava se dá zvládnout. Zlepšíme se.

Jste hodně překvapený, že se vám podařilo dostat až tak daleko?

Od prvního dne jsme chtěli vybojovat úspěch v obou soutěžích. Začalo se nám dařit. Soupeři nás neznají. Nehrají proti nám odzadu a to je obrovský rozdíl.



Co jste říkal na vysokou návštěvu, překvapila vás?

Famózní. Hraje se hned úplně jinak. Dvanáct tisíc lidí vás dostane do varu. Jde to hned samo, hrozně nám to pomáhá. Jen doufám, že lidé teď vidí, že Liga mistrů má svoji kvalitu a začnou chodit od základní skupiny.

Ve finále vás čeká Frölunda. Co od toho čekat?

Hrozně se na to těším. Pojedeme tam bojovat úplně na doraz. Myslím, že to bude hodně podobný soupeř jako Växjö. Budou hrát technický hokej a to nám vyhovuje. Už jsme si dokázali, že se s takovými týmy dá hrát.

Nemrzí vás, že budete hrát venku?

Je to škoda, ale s tím nic neuděláme. Taková jsou pravidla a budeme to muset zvládnout tam.