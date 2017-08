Tři bratři dobývají NHL. Po synech farmáře jsou na řadě Subbanovi

Když Henry Staal ve vyprodané Madison Square Garden sledoval, jak obránce Philadelphie Kimo Timonen tvrdou střelou trefil jeho syna Marca přímo do oka, zatrnulo mu. O to víc, když co se jeho druhý nejstarší syn svíjel na ledě několik minut ve velké bolesti.



„To byl asi nejstrašlivější moment, který jsem na ledě viděl. Měl jsem velký strach, obrovský. Jinak si ale kariéru všech synů užívám,“ přiznává s úsměvem spokojený Henry Staal, známý farmář z Ontaria, jehož tři synové Eric, Marc, Jordan nadále váli v NHL a nejmladší Jared po krátké epizodě v Carolině, si vydělává hokejem ve skotském Edinburghu.

Obránce Rangers Marc Staal se naštěstí z hrozivě vypadající události dokázal dostat a dva měsíce po zranění už znovu naskočil do nejlepší hokejové ligy světa. Rod Staalů tak má v NHL stále neotřesitelnou pozici.

Další na řadě jsou Subbanovi. Aspoň v to léta doufá otec tří hokejových synů Karl Subban.

Nejstaršího P.K. Subbana netřeba představovat. Hvězda Nashvillu Predators a jeden z nejlepších obránců posledních let. Extrovertní zadák svým vystupováním a popularitou často překračuje někdy trochu konzervativní hranice hokejové NHL. Mimo umění na ledě, i to z něj dělá v Severní Americe jednoho z nejznámějších hokejistů současnosti.



O místo v NHL se ale rvou další dva. Zvláště nejmladší Jordan, taky obránce, by mohl mít mezi nejlepšími velice zajímavou budoucnost.

Vždyť i P. K. o něm před lety prorokoval: „Je to trochu klišé, ale Jordan byl v šestnácti daleko lepší než já. Navíc se může učit z mých chyb. Má ofenzivní talent. Bude mít velkou kariéru,“ uvedl P. K. na adresu dnes dvaadvacetiletého bratra Jordana, jehož před čtyřmi lety draftoval ve čtvrtém kole kanadský Vancouver.

Poslední dva roky si ofenzivní obránce zvykal na chlapský hokej na farmě v týmu Utica Comets. Teď věří v povýšení mezi elitu.

„Je na čase prokopnout dveře s nápisem NHL. Musím se ukázat na kempu. Ukázat trenérům, že už nechci zpět do AHL,“ říká sebevědomě drobný obránce s výborným bruslením.

Sebevědomí je na místě. Navíc při vědomí, že se novým trenérem Canucks stal Travis Green. Dlouholetý reprezentant Kanady a jeho bývalý kouč v Utice, kde Green na hbitého obránce hodně spoléhal.

„Nemám nic jistého. Cílem je udělat tým, pak se uvidí,“ dodává nejmladší ze Subbanů.

Třetím v řadě, aspoň z pohledu blízkosti startů v NHL, je prostřední Malcolm. Brankář draftovaný Bostonem. Dlouholetý juniorský reprezentant Kanady zatím neúspěšně bojuje o nejlepší ligu světa. V Bruins to má za Finem Tuukka Raskem a Rusem Antonem Chudobinem těžké, přesto věří, že jeho čas přijde.

„Gólmani to mají těžší. Letos snad dostane příležitost. A třeba ho klub vymění někam jinam,“ věští P.K. Subban budoucnost svého bratra.

Dočká se NHL dalšího početného rodu?