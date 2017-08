Trenér Sýkora o Lize mistrů: Finy mám rád a těším se na bitvu s kolegou

„Je to pro nás premiéra v Lize mistrů, ale rozhodně si na los nemůžeme stěžovat,“ hodnotil skupinu spokojeně kouč Mountfieldu přesně týden před prvním duelem proti Turku.



Právě na finský celek se čtyřiašedesátiletý kouč hodně těší. Vždyť Finsko je pro něj jako druhý domov. Zde nastartoval svoji úspěšnou trenérskou dráhu.

„Odchodem do Finska jsem tehdy skákal dobrovolně do vody, aniž bych uměl plavat. Byl to krok do neznáma. Ale přiměly mě k tomu rodinné okolnosti. Měli tam se mnou trpělivost. Ohromně mě to obohatilo. Finská filozofie myšlení mi imponovala. Vždycky se těším na zápasy s finskými celky,“ neskrývá spokojenost kouč, jenž v této zemi trénoval tři kluby.

Ještě větší radost měl hradecký kouč ze švýcarského klubu SC Bern. Evropský gigant totiž trénuje jeho kamarád a kolega z pražského Lva Kari Jalonen. Pravé finského kouče považuje Sýkora za jednoho z nejlepších mimo svět NHL.

„Takticky neuvěřitelně vyspělý kouč. Obrovská kvalita. Stali jsme se přáteli, během mistrovství světa v Praze a Ostravě jsem mu pomáhal jako konzultant. Na náš souboj se hodně těším,“ říká dvojnásobný mistr české extraligy.

Ani třetí soupeř ve skupině není pro kladenského rodáka neznámou. S anglickými celky nemají české kluby téměř žádné zkušenosti. Sýkora ale představu má. Už jako trenér pražské Sparty měl možnost se utkat se soupeřem z Britských ostrovů.

„Nemyslím si, že by britské celky kvalitou nějak výrazně zaostávaly za zbytkem. Týmy jsou tam plné Kanaďanů a Američanů. Rozhodně neočekávám, že by dostávaly velké příděly gólů. Budou pozorně bránit a hrát silový hokej,“ naznačuje.

Při premiérové účasti Hradce Králové se těší ještě na jednu věc. „Věřím, že zápasy budou velký zážitek pro naše fanoušky. V Hradci je stále velká chuť po hokeji, a tohle jsou navíc velké kluby,“ pochvaluje si Sýkora.

Dokáže jeho tým překvapit a navázat na úspěch pražské Sparty z posledního ročníku?