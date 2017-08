Kauza v hokejové EBEL. Gólman viní Znojmo z korupce, případ řeší policie

Bývalý gólman New Jersey Devils o tom přes osobní email informoval vedení soutěže.

Třicetiletý americký hokejista údajně obdržel prostřednictvím svého trenéra brankářů od představitele znojemského celku nabídku s dotazem, za kolik je ochotný pustit důležitý zápas v rámci 10. kola nadstavby hraný 21. února letošního roku.

Vedení jihomoravského klubu se k veškerému obvinění výrazně ohrazuje. „Odmítáme, že by se kdokoliv z naší organizace jakkoliv pokusil kontaktovat hráče Lublaně. Důrazně se ohrazujeme proti takovýmto nařčením a zároveň zvažujeme možné právní kroky, jelikož tato věc poškozuje dlouhodobě budované dobré jméno klubu,“ uvedl klub v prohlášení.

Znojmo potřebovalo daný zápas vyhrát, aby se kvalifikovalo do play-off. To se mu nakonec podařilo, když zvítězilo hladce 7:0 a zajistilo si postup do vyřazovacích bojů. Frazee v utkání odchytal pouze 12. minut a za stavu 3:0 pro domácí odjel na střídačku a v utkání se již neobjevil.

Podívejte se na inkriminované utkání.

Americký gólman pak vše oznámil vedení ligy a ta se celou záležitostí začala zabývat.

„Vyšetřování je v plném proudu. Zatím nemáme žádné důkazy, a proto pochopitelně ctíme presumpci neviny. Každopádně pokud se to potvrdí, není to jen špatné chování, ale trestný čin a následují pokuty či odebrání licence pro EBEL. Na druhou stranu už jsme v minulosti byli svědky podobných situací, kdy někdo na někoho vyvíjel tlak,“ uvedl manažer ligy Christian Feichtinger pro web nachrichten.at.

Celý případ vyšetřuje rakouská policie ve spolupráci s českou a slovinskou, ale zatím nedošlo k žádnému rozuzlení.

„Vedení ligy sídlí v Rakousku. Není snadné to řešit napříč zeměmi. Stále nemáme přístup k některým informacím,“ říká Feichtinger.

Američan si stěžuje i na slovinský klub

Frazee v emailu navíc ligu informoval, že jeho bývalý klub Olimpija Lublaň mu dluží 18 000 euro a další čtyři Kanaďané jsou na tom podobně. Navrhuje, že slovinský klub by měl být kvůli těmto dluhům vyřazen z ligy.

Bývalý juniorský reprezentant je momentálně bez angažmá.

„S výrazným znepokojením sledujeme kauzu okolo pana Frazeeho, kdy se dobré jméno našeho klubu stalo rukojmím a nástrojem ve sporu hráče se svým bývalým klubem či ligou. Je nám líto situace, do které se pan Frazee během svého působení v týmu Lublaně dostal, nicméně nemůžeme tolerovat takovéto bezprecedentní očerňování klubu Orli Znojmo,“ vysvětluje jediný český účastník EBEL.

„Od celé této věci se distancujeme a doufáme v její rychlé vyjasnění.“ dodává vedení Orlů.

Znojemští hokejisté by měli sehrát svůj první zápas nové sezony 8. září proti týmu z Lince.