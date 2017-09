ANKETA: Jágr a olympiáda. Co na to říkají bývalí vůdci reprezentace?

Český výběr by s Jágrem na palubě bezesporu zvýšil atraktivitu turnaje. Olympijské hry by získaly na prestiži, která bez hráčů NHL utržila velkou ránu.



Byl by však český útočník ve svém věku skutečně pro tým posilou? Server iDNES.cz se na to zeptal čtyř bývalých trenérů národního výběru.

Vladimír Růžička

Je pro vás překvapení, že Jaromír Jágr zvažuje návrat do reprezentačního dresu?

Samozřejmě mě to překvapilo. Jarda po mistrovství světa v Praze ukončil reprezentační kariéru a teď zvažuje návrat. Je to velké překvapení...(úsměv)

Byl by hráč jeho kalibru, ale i věku pro výběr stále přínosem?

To je hrozně těžká otázka. Jarda Jágr pro český hokej udělal hrozně moc v minulosti. Na druhou stranu mu je 45 let, za půl roku bude 46. Záleží, jakou bude mít formu, jak se bude cítit. Jedna věc je září a druhá únor. Samozřejmě nastala doba, že se český hokej musí někam posunout dál. Je tu však druhá stránka - Jágr je jenom jeden. Toho už nikdo nikdy nenahradí.

Alois Hadamczik

Je pro vás překvapení, že Jaromír Jágr zvažuje návrat do reprezentačního dresu?

Vůbec mě to nepřekvapilo. Jarda to řekl už před čtyřmi lety, že pokud bude zdráv a bude mít výkonnost, tak by klidně zvládl i další olympijské hry. Pro národní tým je to jenom dobře. My potřebujeme zkušené hráče. Navíc když bude olympiáda bez kluků z NHL. I pro mladší hráče to by to bylo povzbuzení.

Byl by hráč jeho kalibru, ale i věku pro výběr stále přínosem?

Pokud bude zdravý a bude hrát v Evropě na velkém hřišti, tak bych ho bez váhání nominoval. On se umí připravit jak málokterý hokejista na světě. U něj není rozdíl, jestli bude hrát na Kladně, na Spartě nebo v Rusku. Připraví se na sto procent. Jarda hokej umí, nemusí se ho učit, potřebuje se jen udržovat. Navíc mistrovsky umí pozorovat své tělo. Umí se soustředit a mladí budou mít zdravý respekt. I přes jeho věk by síla výběru s ním v sestavě výrazně vzrostla. A ještě jedna věc: Jarda tam případně nepojede, protože se chce zúčastnit dalších olympijských her, on tam pojede udělat úspěch.

Luděk Bukač starší

Byl by hráč jeho kalibru, ale i věku pro výběr stále přínosem?

Těžko se mi to hodnotí, protože nejsem trenérem národního mužstva. Do reprezentace se vždycky dostala elita. Bez ohledu na věk, Jágr k té elitě patřil. Teď je na sklonku kariéry. Závisí na trenérovi, jestli uzná, že by týmu mohl pomoci. Ve sportu je možné všechno. Jako může překvapit mladík a vyletět na úkor starších hvězd. Tak i hráč na sklonku kariéry může excelovat oproti mladším. Až sezona ukáže, jestli na to stále má. Hlavně musí někde hrát. Navíc je to až za pět měsíců. Za reprezentaci mají hrát ti nejlepší. U prvního týmu reprezentace jde hlavně o výsledky, nejde o jména.

Vladimír Vůjtek starší

Je pro vás překvapení, že Jaromír Jágr zvažuje návrat do reprezentačního dresu?

Nepřijdu si kompetentní se k takové věci vyjadřovat.

Byl by hráč jeho kalibru, ale i věku pro výběr stále přínosem?

Bude záležet, kde nakonec bude hrát a trénovat. Nikdo z nás, ani zřejmě on sám, momentálně neví, kde bude hrát. Navíc je na trenérovi národního týmu, aby usoudil, jestli hráč v jeho věku bude lepší než jiní hráči z Evropy. Záleží v jaké bude formě. Je to hodně daleko. Celá záležitost ohledně reprezentace a Jaromíra Jágra záleží pouze na rozhodnutí trenéra a samotného hráče.