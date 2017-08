Trable slovenského střelce. Ostatní už s ním nechtěli hrát, říká expert

Gáborík totiž na konci dubna absolvoval menší operaci a stále není zcela v pořádku. „Zatím to vypadá, že nestihne přípravný kemp před sezonou. Stav se zlepšuje, ale stále má určité problémy. Doufám, že se postupem času dokáže vrátit do formy, kterou měl na Světovém poháru,“ řekl kanadské televizi TSN nový generální manažer Kings a klubová legenda Rob Blake.

Právě na Světovém poháru dobře připravený slovenský útočník naposledy připomínal obávaného střelce z let minulých. Ve čtyřech utkáních vstřelil dvě branky a patřil k hlavním ofenzivním silám výběru Evropy. V závěru turnaje se ale zranil a bylo zle. Zbytek sezony šlo z jeho strany jen o marné trápení. Pouhých deset branek byla slabá vizitka dříve jednoho z nejrychlejších hokejistů ligy.

Budoucnost hrdiny Stanley Cupu 2014 najednou začala být v Los Angeles nejistá. Klub v minulém ročníku neskrytě vyvíjel velkou snahu Gáboríka vyměnit. O se zraněním bojujícího útočníka ale žádný klub neprojevil valný zájem.

Těžké to měl i u hlavního trenéra Darryla Suttera, jenž postupem času dával Gáboríkovi na ledě daleko méně prostoru.

„Byl to pro něj hodně frustrující rok. Vůbec se mu nedařilo. I řada spoluhráčů z něj byla nešťastná a dávala najevo, že s ním nechtějí dál hrát, jelikož se pohybuje pouze na jedné polovině kluziště,“ přiznal otevřeně pro TSN 690 zámořský novinář Jonathan Davis, jenž léta píše o mužstvem z Kalifornie.

Gáborík má v Los Angeles ještě smlouvu na čtyři roky, podle které si vydělá 4,85 milionů dolarů ročně. I proto se s blížícím se koncem sezony hodně mluvilo, že by klub mohl trenčínského patriota vyplatit ze smlouvy.

„Vůbec neřeším, co nemohu změnit. Rozhodnutí je na manažerovi,“ zhodnotil zvěsti Gáborík.

Místo něj ale v klubu nakonec skončil stavitel Kings Dean Lombardi a přísný trenér Darryl Sutter.

Nový generální manažer Rob Blake se navíc před časem vyjádřil, že dá slovenskému útočníkovi ještě šance. On i kouč John Stevens doufají v Gáboríkův návrat do bývalé formy. I on sám věří, že v nejlepší soutěži světa odehraje minimálně čtyři roky.

A cíle? Znovu si sáhnout na Stanley Cup a pokusit se vyrovnat krajanovi Mariánu Hossovi. „500 branek je krásná meta, snad na ni také jednou dosáhnu,“ doufá Gáborík, kterému k ni chybí ještě pořádná porce. Přesně 104 gólů.