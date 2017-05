V nájezdech je Robin machr, nikdy nezklame, říká Rulík o Hanzlovi

Překvapilo vás, jak se Robin Hanzl v reprezentaci zatím prosazuje?

Ani ne, Robin se neskutečně herně posunul už v mistrovské sezoně. Hrál s Martinem Ručinským a Kubou Petružálkem a to mu pomohlo. Nejvíc vynikal v play-off, kdy jde o všechno. Vždy ukázal mentální sílu a nakonec byl našim nejproduktivnějším hráčem ve vyřazovacích bojích. Proti nejlepším vyniká. Má pevné nervy.

Čekal byste, že se dostane až na mistrovství světa?

Sehrálo roli, že Martin Ručinský je generálním manažerem národního týmu. To podle mě mělo velký vliv. Zná ho, hráli spolu. Věří mu.

Je v nájezdech pro něj velká výhoda, že ho na mezinárodní scéně zatím nikdo příliš nezná?

Skauting soupeřů na mistrovství zvlášť v základní části zřejmě není tolik důkladný. Robin pro soupeře není tak známým hráčem jako borci z NHL. Navíc tu bekhendovou kličku umí opravdu perfektně. Nájezdy jezdí pravidelně už po několik let. Denně je trénuje a má v nich i tu zápasovou praxi. V lize to samozřejmě už nemá tak jednoduché. Znají ho tady, i tak se dokáže nadále prosazovat.

V Litvínově jde na řadu vždy až třetí, v reprezentaci jel jako první. Hraje to velkou roli?

Myslím, že tolik ne. U nás jezdí třetí, protože má nejlepší nervy. Dokáže se srovnat s tlakem. Nedělá mu problém se vyrovnat s velkým očekáváním. Kdykoliv na něj ukážete, tak vás nikdy neodmítne. Na nájezdy je opravdu machr, nezklame. Sebedůvěra v tom hraje velkou roli.

V samostatných nájezdech má vytříbené zakončení, ale střelcem není, spíš nahrávačem. Čím to?

Odmala má v sobě, že radši nachází lépe postaveného spoluhráče. Několikrát jsem to s ním probíral, ale přihrávka je pro něj na prvním místě. Má dobré konstruktivní myšlení. Jsou věci, které se nedají předělat. Ono by to ani nebylo správné. Jeho hlavní síla je kreativita, která se nakonec projevuje i v nájezdech.

Robin má mladšího bratra Martina, který v Litvínově také působí. Je na nájezdy stejně šikovný?

Podobně. Už v lize nějaký také jel. V lize navíc hrají spolu a to Martinovi hodně pomohlo. Všechny nás překvapil. Robin mu připrail hodně gólů. Martin sice musel hrát na křídle, ale popasoval se s tím. Dnes už to není jako dřív. Není dané, že centr umí hrát jen ve středu hřiště. Střední útočník zvládne i roli na křídle. Robin teď na šampionátu také hraje na křídle a daří se mu.

Na mistrovství si zatím dělá dobré jméno. Pak je ale pravděpodobnější, že o něj bude větší zájem v zahraničí. Asi by vás mrzel jeho případný odchod...

V Litvínově mu v první řadě všichni moc fandíme. Osobně jsem hrozně rád, že máme na turnaji svého zástupce. Samozřejmě si uvědomujeme, že takhle jeho cena roste. Připravujeme se i na variantu, že by tady v příští sezoně nehrál. Na druhou stranu on má svoje kvality a je jasné, že chce vyzkoušet i zahraniční angažmá. Budeme rádi, když zůstane, ale případný odchod bychom pochopili.