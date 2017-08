Růžička řadil v Lize mistrů: V létě jsem dal přípravě opravdu hodně

Každý byl jiný. První při hře v pěti proti pěti, druhý v oslabení a třetí v přesilovce.



„Při tom oslabení jsme byli s Vláďou Rothem domluveni, že mi pošle puk, když vyhrajeme vhazování. A vyšlo to skvěle,“ uvedl Martin Růžička. „Ty další dva jsem střílel do prázdné branky po výborných přihrávkách Jirky Polanského a Tomáše Marcinka.“

Vypadá to, že na začátku sezony máte výbornou formu.

V létě jsem dal přípravě opravdu hodně. A stejně tak se teď snažím každý zápas ze sebe vydat maximum. Zatím to vychází. Uvidím, jak to půjde dál.

Mannheim v prvním utkání vyhrál na ledě favorita skupiny Jönköpingu 4:1. Bylo to pro vás varování?

Věděli jsme, jak hrají a že budou hodně nebezpeční. Byli jsme na jejich hru skvěle připraveni, a proto nás ničím nepřekvapili.

Hrajete v prvním útoku s Tomášem Marcinkem a Danielem Rákosem, což jsou výborně fyzicky vybavení hráči. Zdá se, že vám to klape.

Oba jsou výborní, ale musím to zaklepat, protože nám to opravdu funguje. Nemůžeme se ale radovat předčasně, protože stále je co zlepšovat.

Dá se říct, že vás tyto dvě výhry přiblížily k nejhůře druhému místu ve skupině, které zaručuje postup?

Jsme teprve na začátku a ještě máme před sebou další čtyři zápasy, z toho tři venku. Ale za tím postupem půjdeme.

Ligu mistrů hrajete poprvé. Jaká je?

Musím říct, že v tom prvním utkání jsem od dánského Esbjergu čekal více. Ale je pravda, že my jsme hráli výborně a do ničeho je nepustili. Teď to byl pravý opak. Německý tým hrál výborně a byl to opravdu náročný zápas. Hráli silověji a o to to bylo těžší.

V dresu Mannheimu nastoupilo několik hráčů, kteří mají i dost zkušeností z NHL. Byla i to pro vás motivace porazit je?

Tím, že jsme i takto nabitý tým porazili, jsme ukázali, že máme sílu. Předchozí výsledek proti dánskému mistrovi toho totiž moc neukázal.