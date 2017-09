Návrat do extraligy. Nic jiného karlovarský útočník Balán nebere

Dvakrát po sobě nasbíral jednatřicet bodů. Teď jde ale do mužstva první ligy. Sice s nejvyšším cílem, přesto soupeře typu Sparty nebo Komety bude vyhlížet marně. „Beru to jednoznačně tak, že jdu na rok do první ligy a hned se vrátíme do extraligy. Nic jiného neexistuje,“ praví vysoký jednatřicetiletý útočník.

S Energií během přípravných zápasů vesměs vyhrával, před týdnem v úterý naposledy doma proti německému Landshutu nasázel hattrick. Pár dní před ostrým startem WSM ligy se zdá být elitní formace s Balánem, Rachůnkem a Flekem na křídlech v herní pohodě.

Jak připravená půjde Energie do sezony?

Já doufám, že připraveni budeme co nejlépe, na jedničku.

Co především si tým odnese z odehraných zápasů?

Těžko říct. Příprava nám samozřejmě něco ukázala, zápasů jsme odehráli dost. Nechci nikoho podceňovat, ale hráli jsme pro nás se slabšími soupeři.

Nejlepší zkouškou jsou zápasy v Boleslavi a Chomutově?

Určitě bereme extraligové týmy trochu jinak než prvoligové nebo Landshut. Chceme se hned dostat zpátky do extraligy, musíme se měřit tedy s nimi. Je otázka, jak extraligové celky berou zápasy s námi. Zda opravdu nasadí plnou sestavu, nebo hrají mladší hráči a zkouší je. Pro nás pak zápasy nejsou tolik výhodné. Ale každý zápas jsme brali jako dobrou možnost si zkusit věci do sezony.

Sám jste se zapracoval zpátky do mužstva?

Některé kluky znám. I z těch mladších, protože už dva roky zpátky nakukovali do mužů nebo hráli v juniorce. Takže aspoň od vidění je znám. (úsměv) Proti dalším klukům jsem hrál za Vítkovice. Myslím, že jsem zapadl dobře a není žádný problém.

Jak moc zdecimovaná Energie byla při vašem příchodu?

Podle mě není vůbec znát, že se spadlo. Kluci nejsou pod žádnou dekou. Podle mě to kluci, ani já sám, nějak nevnímají. Pro mě jsou Vary pořád extraligové. Asi to začneme vnímat až se startem soutěže, kdy začneme nastupovat proti jiným soupeřům.

Odhodlání hned se vrátit cítíte?

Myslím, že bude naše výhoda, že vlastně doteď tolik nevnímáme sestup. Připravujeme se jako na extraligu a bude se nám hodit, že budeme hrát proti první lize. Měli bychom být nastaveni na extraligový level.

Nic jiného než bleskový návrat nepřipadá v úvahu?

Samozřejmě! Nemáme se za co schovávat, takhle je to nastavené a máme to tak všichni. Jsme tady jasně nastaveni, že minimálně baráž a tam se uvidí. Neustále se to opakuje a my musíme cíl naplnit.

Jdete do první ligy se silným týmem?

Máme tu dost mladých kluků a jejich motivací musí být ukázat, že na extraligu mají. Každý chce hrát nejvyšší a nejlepší soutěž. Nikdo nesmí zapadnout do průměru první ligy. Kluci musí vyčnívat. My starší se k nim musíme přidat, pomoct jim.

Kádr už je uzavřený?

Ve složení jako proti Landshutu a Chomutovu asi budeme hrát první kolo soutěže. Není na co čekat. Trenéři poskládají co nejlepší formace a my jsme tu od toho, abychom dávali góly a vyhrávali.

Proti Landshutu bídné přesilovky, zatím slabina?

V tom utkání jsme ani neměli problém puk zavést do pásma, ale zbytečně pak situace překombinujeme a málo střílíme. Je třeba si říct, že každou možnost na střelbu musíme využít. Zbytečně jsme hráli složitě a necpali vše jednoduše do branky.

Nácviku se hodně věnujete?

Samozřejmě se přesilovkám teď hodně věnujeme. Je to disciplína, která pak v zápasech hraje klíčovou roli. Jde o věc, která může rozhodovat zápasy. Pokud v nich budeme dávat góly, výrazně si pomůžeme a zjednodušíme cestu za vítězstvím.

Bude hrát Energie přesilovky se čtyřmi útočníky?

Někteří kluci byli nebo jsou nachlazení a v zápasech chyběli, takže na becích byly ještě malé změny. Trénujeme přesilovky delší dobu a hodně ve složení, v jakém bychom měli hrát. Musíme ještě přidat ve střelbě.