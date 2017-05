Budějovický šéf: Nouza je hráč pro první lajny. Ale trenérovi se nehodí

Říká, že pořád ještě nevstřebal to, že Motor nebude od následující sezony extraligový. I tak se ale generální manažer prvoligového českobudějovického klubu Stanislav Bednařík už musí dívat dopředu. Před novým ročníkem zůstává cíl stejný. Tím je pochopitelně opět postup mezi elitu. O čem ještě Bednařík hovoří?

1. O negativních ohlasech

Prvotní „čistku“ v kádru příliš fanoušků neskouslo. Na vedení klubu se tak snesla tvrdá kritika. „Víme o tom. Ale řekl bych, že je to zcela normální. Je nutné a pochopitelné, že v kádru, který několik let nedosáhl vytyčeného cíle, ke změnám dojde. A právě na postech hráčů, o kterých se očekává, že budou klíčovými a rozdílovými. Možná první kroky fanoušci vnímají negativně, ale dejme tomu čas. Musí přijít další kroky a já věřím, že se tak Antonín Stavjaňa rozhodl právě proto, že chce mít ještě lepší a silnější tým a chce postoupit.“

2. O Robovi a Nouzovi

„Mladý Luboš Rob je tu s námi už čtvrtým rokem a bohužel se do pozice rozdílového hráče nedostal. I když si pořád myslím, že se takovým hokejistou ještě stát může a odchod od nás na rok, dva či na víc mu může v jeho kariéře jen pomoci. A co se týká Tomáše Nouzy, tak on se musí vejít mezi dvě první pravá křídla. A myslím si, že jedno místo obsadí Michal Chovan a druhého hráče hledáme. Tomáš není hráč pro třetí nebo čtvrtou lajnu. Předpokládám, že stejně uvažuje i kouč, a proto se Tomáše rozhodl nevyužít. Tomáše Nouzu jsme oslovili poprvé už v lednu, ale tehdy naši nabídku nepřijal a po skončení sezony jsme mu ji už na doporučení hlavního trenéra nenabídli.

3. O tom, kdo bude mít co říct

Klub předělává svou strategii. Více ke stavbě nového týmu bude mít hlavní slovo právě Stavjaňa.

„V minulých sezonách o tom víceméně rozhodovala v úzkém kontaktu s hlavním trenérem rada ředitelů. Teď jsme se rozhodli, že tyto záležitosti přesuneme na hlavního trenéra. On je ten, kdo je s hráči denně v kabině, a on nejlépe ví, jestli ten nebo onen hráč pracuje, jak má, či se mu hodí do koncepce.“

4. O gólech, které Nouza střílel

„Až čas ukáže, jestli nám budou chybět Tomášovy góly. Bude to muset za něj vzít někdo jiný, ale je to pochopitelná obava. Chceme všem těm, co odcházejí, moc poděkovat za to, co zde předvedli. Také se s nimi těžko loučíme, ale sentiment dáme stranou, chceme postavit lepší, konkurenceschopný tým.“

5. O produktivitě

V uplynulé sezoně byla klíčovým faktorem špatná produktivita. „Nechci, aby to vyznělo jako výmluva, ale je to holá skutečnost. Už v lednu k nám měl přijít Václav Nedorost, ale v té době začal Slovan šlapat a pak přišlo zranění, které definitivně otázku příchodu odložilo. Stejně tak vyřadilo zranění perspektivního Bena Walkera. A to jsou právě ti hráči, kteří by třeba s Tomášem Nouzou či Lukášem Květoněm mohli vytvořit rozdílovou formaci.“

6. O rozpočtu

„Už intenzivně pracujeme na tom, aby byl rozpočet na další prvoligovou sezonu naplněný. Můžu říci, že jeho výše bude zhruba stejná jako ta z letošní sezony. Ale máme větší obavu, aby se nám nakonec podařil naplnit.“

7. O hledání nových hráčů

Kvalitních hráčů na trhu v posledních letech moc není. Přes léto tak bude mít vedení Motoru i samotný Stavjaňa těžkou práci. „Nebojím se, že bychom je nesehnali. Ale riziko, že se nepodaří najít kvalitnější hráče než ty, kteří Motor opustili, samozřejmě existuje. Chceme, aby ti, co přijdou, byli lepší. Teď jde o to je ale najít. Anebo ‚zlepšit‘ naše stávající hráče. Řeknu na rovinu, že jsme čekali víc od Vlastimila Dostálka. Prozatím se neprosadil, ale věřím, že jeho chvíle ještě přijdou a má na to, aby byl bodovým a rozdílovým hokejistou. To dokazoval, když působil v Přerově. Proč by to neměl umět v Budějovicích?“

8. O brankářích

„Pro nás je sice hrozně dobře, že po našich hokejistech pokukují zahraniční kluby, ale Petr Kváča má u nás podepsanou smlouvu a klub mu vytvořil dobré podmínky. U Jiřího Patery, si myslím, je vysoká pravděpodobnost, že bude letos draftovaný. Může se stát, že nabídku ze zámoří dostane a odejde to tam zkusit. Ale jak Kváča, tak i Patera mají v klubu podepsané víceleté smlouvy.“

9. O sponzorech

Už před play-off právě Bednařík tvrdil, že by se mu lépe skládal rozpočet na extraligu. Teď ale musí přesvědčit partnery na další ročník v první lize.

„Situace s našimi největšími partnery, kteří jsou klíčoví, je taková, že s Budějovickým Budvarem máme víceletou smlouvu a ta nám končí až v roce 2018. Co se týká Madety, tak v nejbližších dnech se sejdeme s panem ředitelem Teplým a potvrdíme si podmínky na další sezonu. Nemám žádné zprávy, které by nás měly v souvislosti s Madetou znepokojovat. V současné době dokončujeme jednání se společností ČEZ. A oproti minulým sezonám jsme mnohem dál v domluvě s českobudějovickou radnicí. Myslím si, že výrazná podpora zejména mládežnického hokeje je předběžně schválená, a velice reálně vypadá i zvýšení podpory dospělé složky Motoru.“

10. O odpovědnosti

„Začínáme pátou sezonu a každý rok máme stejně velikou touhu postoupit. Nemyslím si ale, že vytváříme ve vedení klubu enormní tlak na hráče i trenéry, který by jim měl svazovat ruce a nohy. Nic takového se tu neděje.