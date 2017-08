Šulák o přípravě se Slovenskem: Když nedáte gól, kazí to veškerý dojem

Jaký to byl z vašeho pohledu zápas?

Derby se Slováky je vždycky vyhrocené utkání a je škoda, že nám tam nepadl ani jeden gól, protože snahu jsme projevili. Chtělo to větší důraz v předbrankovém prostoru. Víc střílet od modré a nehrát si puk do rohu.

Proč jste to tedy neplnili?

Od začátku jsme se snažili stínit před brankou, jenže my beci to tam taky musíme víc házet. Nehrát to po rozích. Měli jsme dost šancí a jen je škoda, že jsme to tam nepropálili. I jejich gólmana to párkrát trefilo, že ani nevěděl.

Kouč Jandač první lajnu, ve které hrajete, chválil. Jak jste se na ledě cítil?

Nehrálo se mi špatně, ale je fakt škoda, že jsme nedali gól. To kazí dojem celé pětky a celou práci kluků v útoku. Hráli opravdu dobře a vypracovali si hodně šancí.

Co jste říkal na atmosféru v Třinci? Koncem srpna přišlo téměř pět tisíc diváků.

Hraju tady poprvé. Už když jsme šli na led, měl jsem husí kůži, že to zase začíná. Diváci byli opravdu super.

Sám v týmu plném debutantů patříte s devíti starty za toho zkušenějšího. Je to znát na sebevědomí?

Pomůže to hlavě, ale musíte to potvrdit na ledě. Za mazáka se ale nepovažuji, vždyť jsem teprve na druhé reprezentační akci.