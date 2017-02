Útočník Kovář: Měli jsme snahu, ale některé věci jsme neřešili dobře

„Měli jsme snahu a bojovnost, ale některé situace jsme neřešili dobře a propadli jsme tam, když Švédové jeli dva na jednoho. Pak jsme dostali ještě dva góly, jeden z nich dali z přesilovky, potom je těžké to se Švédy otáčet. Na tlak, který jsme pak měli, jsme měli hodně málo střel,“ zhodnotil duel kapitán Jan Kovář.

Sám byl tahounem, parádním gólem snížil na 1:3 a korunoval tak výrazně lepší druhou část. „Bylo to lepší, ale střel jsme měli pořád málo. Byla tam bojovnost, ale nedostávali jsme se do šancí. Měli jsme ve druhé třetině jen šest střel, což je na ten tlak hodně málo, když jsme hráli více na puku a více ve třetině Švédů,“ nezastíral Jan Kovář.

Připustil, že ze stavu 0:3 proti Švédsku se těžko vrací do zápasu a bojuje o bodový zisk. „Kdybychom po tom snížení na 1:3 dali ještě gól, třeba si vybojovali přesilovku a proměnili ji, tak to mohlo být něco jiného, ale to se nepovedlo a musíme se připravit o to lépe na Finy,“ prohlásil.

„Oni nás moc nepouštěli do toho, abychom se tlačili do branky. Musíme si trošku lépe poradit v těch soubojích, vyhrávat je, hrát to klidně více přes beky a prát to tam,“ hledal Jan Kovář cestu ke zlepšení v dalších vystoupeních na turnaji proti Finsku a Rusku.

Útočníkovi Magnitogorsku bylo líto bratra. „Trošku to za nás odnesl. Doufám, že si z toho nebude nic dělat a zvedne se,“ řekl Jan Kovář.

„Párkrát už jsem střídání zažil, takže doufám, že s psychikou to nic neudělá,“ pousmál se Jakub Kovář. „Samozřejmě to ale není příjemné. Nevím, jestli jsem byl trochu moc přemotivovaný. Opravdu jsem hodně chtěl. První gól mě trochu usadil. Začali jsme přitom první třetinu dobře, hráli jsme hodně aktivně,“ dodal gólman Čerepovce.

Návrat do reprezentace a boj o světový šampionát, do něhož ho trenéři zahrnuli, si představoval výrazně optimističtěji. „Doufal jsem, že to bude trochu jiné. Bohužel... Nejvíc mě určitě mrzí ten druhý gól, tam jsem si to měl více zavřít a nenechat puk proletět. Byl navíc po jasném faulu, kdy jsme měli hrát přesilovku,“ zpytoval svědomí nad gólem z 10. minuty, kdy ho překonal Joel Eriksson Ek.

Nad možností střídání nijak nepřemýšlel, ale myslí mu probleskla. „I když mě samozřejmě napadlo, že to může přijít. Dát mužstvu nový impulz a schovat gólmana, který dostal tři góly,“ uvedl Jakub Kovář.