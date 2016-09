Severní Amerika hraje se Švédy. Překonají hvězdní mladíci Lundqvista?

Švédsko v úterý porazilo Finsko a hlavní zásluhu na výhře 2:0 měl Henrik Lundqvist, který předvedl výtečný výkon. Nezačal úplně jistě (a není divu, pár dní předtím byl nemocný), ale jak zápas pokračoval, získával sebevědomí. Nakonec Finy trápil až do konce a nepustil za sebe ani jednu střelu.

Švédům proto dnes proti Severní Americe stačí k postupu jediný bod. Ten by jim zároveň zajistil i první místo ve skupině a přijatelnějšího soupeře do semifinále. Vzhledem k tomu, že první ve skupině A nejspíš bude Kanada, je rozhodně o co hrát. S ní by se Švédsko nejradši střetlo až ve finále.



Skandinávci vyhrát nemusí (pravděpodobně postoupí i v případě prohry), zato Severoameričané dva body nutně potřebují. Sápe se na ně totiž Rusko, které je porazilo ve vzájemném zápase (více čtete zde).



Budou se však muset vypořádat se ztrátou Aarona Ekblada, velmi nadaného obránce Floridy, který utrpěl zranění krku a do turnaje už nezasáhne. Zranil se i brankář Matt Murray, jehož nahradí John Gibson.