Vzkaz do Kanady? Hemský: Výhra nad Ruskem nám dodala sebevědomí

Když jste byl určen, věděl jste hned, co uděláte při zakončení?

Většinou si řeknu, co bych chtěl dělat. Ale někdy se člověk na poslední chvíli rozhodne jinak. Málem jsem puk ztratil, postavil se mi, tak jsem na něj podíval a už byl před brankou. Nechtěl jsem moc vymýšlet a střílet. Věděl jsem, že led byl špatný a že je těžké něco udělat.

Cítili jste velkou úlevu, že díky nájezdům jste byli odměněni za snahu při zápase? Měli jste dost šancí i před vyrovnáním v závěru.

V nájezdech je to padesát na padesát. Gólmani nás podrželi v obou dvou zápasech. Michal Neuvirth nám pomohl vyhrát. Hráli jsme o hodně lépe v obranném pásmu, byli jsme v útoku rychlejší. Hodně jsme stříleli. Myslím, že to bylo celkově o hodně lepší než v prvním zápase v Rusku.

Co výhra znamená před startem turnaje?

Asi nic, protože nemáme žádné body. (smích) Ne, znamená určitě to, že máme víc sebevědomí. Zkusili jsme si různé věci. Je vidět, že se zlepšujeme. Máme lepší momenty, zvykáme si na sebe. Potřebujeme se připravit na start turnaje a vletět do toho.

Vyzkoušeli jste si taky formát prodloužení ve třech.

Hrálo se na velkém kluzišti, v Rusku bylo menší. Tři na tři je na širokém ledě trochu jiné.

Ukázaly vám tyto dva přípravné zápasy, že máte na nejlepší týmy? Rusové disponují silným kádrem, podobně jako Kanada.

Všichni mají dobré hráče, na Světovém poháru si nevyberete lehkého soupeře. Musíme hrát dobře pohromadě, dobře v obranném pásmu, nepropadat, nedávat jim vyložené šance a nepouštět je před branku. Když budeme soupeře držet v rozích a hrát jako teď proti Rusku, můžeme hrát s každým.

Takže jste vyslali vzkaz do zámoří, kde vás místní experti tipovali na poslední místo, že budete lepší?

Nám to je úplně jedno, co se píše. Já to ani nečtu. Letíme tam a soustředíme se sami na sebe. Uvidíme.

