Krpálek, legendy, volná místa. Jak se (ne)fandilo v O2 areně hokejistům

„Krpálek by se nám hodil.“ „Lukáš Krpálek si takový aplaus zasloužil. Je skvělé, když takový sportovec přijde na náš zápas. Všichni kluci v týmu vědí, co na olympiádě dokázal. Teď si může užít slávu a my mu gratulujeme,“ řekl o přivítání olympijského šampiona v judu hokejový kapitán Tomáš Plekanec. „I my máme v týmu siláky jako třeba Romana Poláka nebo Martina Hanzala, ti umí přitvrdit. Ale občas by nám Krpálek pomohl, když tam bylo tolik šarvátek.“