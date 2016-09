Michálek se rval s ruským soupeřem. Můžeme hrát s kýmkoliv, řekl

„Začalo to už v první třetině, jak někoho sestřelil ve středním pásmu. Naskočil tam, byl to faul na hlavu. Musíme mít k sobě respekt,“ zlobil se český útočník na Jemelina v rozhovoru s novináři po utkání. „Od té doby se to trochu rozhádalo, bylo tam hodně soubojů. Já jsem se taky neudržel. Příště se toho musíme vyvarovat,“ kál se Michálek.



Ruský soupeř vás něčím vyprovokoval?

Dal mi krosček do obličeje, trochu jsem se naštval a šel jsem do něj. Musím se na turnaji víc kontrolovat.



Ale poprat jste se pořádně nemohli, když vás nepustili čároví rozhodčí, že?Drželi nás oba dva, nevím proč. (úsměv)

Nebyl jste jediný, kdo se pustil do konfliktu. Je právě schopnost bojovat týmově největší zbraní českého týmu?

Přesně tak. Nemáme takové superstar jako ostatní týmy. Musíme držet pohromadě. Hráli jsme týmově. Byly tam zákroky na hraně a bojovali jsme jeden za druhého. Tak to má být. Zápas nám ukázal, že můžeme hrát s kýmkoliv.

Nezdálo se vám, že Rusové nehráli naplno?

To nevím. Podle mě oba týmy hrály naplno. Tady nikdo nic nevypustí.

Jak jste se cítil vy osobně? Z tribuny se zdálo, že jste první lajnu oživil aktivitou, rval jste se před brankou.

Snažil jsem se bruslit, pomáhat klukům (Voráčkovi s Plekancem) před brankou, aby tam někoho měli a měli víc místa v rozích. Jsou dost kreativní. Cítil jsem se dobře.

Ještě před ruským gólem jste měli hodně šancí. Bylo důležité, abyste zůstali trpěliví, je to tak?

Ano. Hráli jsme pořád naši hru, čekali jsme, až dáme gól. Padl v předposlední minutě. Jsme rádi, že jsme to neotevřeli a nedostali další gól.

Vyzkoušeli jste si prodloužení tři na tři. Bylo to jiné tady na širším ledě?

Bylo to podobné, pořád jde hlavně o bruslení. Když jedete třikrát nahoru dolů, tak toho máte dost. Jezdí se pak skoro samostatné nájezdy. Pro diváka je to výborné.

Co jste říkal na atmosféru v O 2 areně?

Myslím, že to bylo dobré. Diváci nám pomáhali, ke konci fandili výborně.

Jste rádi, že jste si nakonec přibalili na nedělní cestu do zámoří vítězství?

Pro sebevědomí byl sobotní zápas důležitý. A teď zpátky na malé hřiště. V Pittsburghu to bude úplně jiný hokej, ti mladí (výběr severoamerických hráčů do 23 let) tam budou lítat, čeká nás hodně těžký zápas. Připravíme se na to. Těšíme se na turnaj.

Co říkali čeští hokejisté po vítězství nad Ruskem (2:1 po nájezdech)