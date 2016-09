Draisaitl & syn. Trenér se trápí v Pardubicích, talent válí v Torontu

Ačkoliv československý rodák Peter Draisaitl jako emigrant reprezentoval Německo, podepsal se - byť jako soupeř - pod jeden z největších průšvihů v české hokejové historii.

Poslední srpnový den roku 1996 střelec z Kolína nad Rýnem nastoupil v Garmisch-Partenkirchenu proti Česku. Tehdy jedenatřicetiletý hráč (o německém útočníkovi se už psalo jako o veteránovi) si hned vybavil nedávnou porážku od země jeho rodičů ve čtvrtfinále mistrovství světa ve Vídni 1:6.

A pak Draisaitl ve čtvrtém útoku pomohl k demolici úřadujících šampionů 7:1. Před dvaceti lety na Světovém poháru čeští hokejisté s hvězdami z NHL skončili ostudně. Bez bodu. Na finálovou fázi do zámoří ani neletěli, doma na ně zlostní fanoušci házeli plechovky.

Současný pardubický kouč se tehdy naopak s bilancí 1+4 stal nejproduktivnějším Němcem v turnaji. Ve čtvrtfinále skóroval proti Kanadě (1:4), když vybojoval v rohu puk a překonal střelou nad levé rameno gólmana Curtise Josepha.

„Táta mě naučil spoustu věcí“

To už byl na světě skoro rok malý Leon. Z otcových hráčských úspěchů ještě neměl rozum. Ale táta, později trenér, vyrůstajícího synka držel u ledu.

„Nehrál bych hokej, kdyby ho předtím nehrál on sám. Odmala mě bral s sebou na stadion, mohl jsem bruslit s jeho týmy. Když ještě hrál, často jsem byl v kabině. Naučil mě spoustu věcí a měl na mě největší vliv,“ tvrdí dvacetiletý Draisaitl.

Brzy se osamostatnil, odešel do Kanady a předloni Draisaitl starší tvrdil: „Už je lepší než já.“

Leona Draisaitla si totiž v roce 2014 vybral Edmonton Oilers na draftu v prvním kole jako třetího v pořadí.

Němečtí novináři rychle hledali přirovnání - tu k Jágrovi, tu ke Gretzkému. Jeho táta z angažmá na východě Čech (po konci v Hradci Králové našel práci v sousedních Pardubicích) četl zprávy ze zámoří. Když syn potřeboval, dokázal na dálku alespoň poradit.

Draisaitl junior v ročníku 2014/2015 ještě pendloval mezi prvním týmem a farmou, ale ve druhé sezoně se už do NHL prosadil.

Za Oilers odehrál 72 zápasů a získal 51 bodů. „Sezonu považuju za velmi úspěšnou,“ řekl letos v létě, kdy se zase po tátově boku připravoval v Česku.

A mohlo by být ještě lépe. Zámořští odborníci tipují, že mladý Němec bude časem patřit mezi pětadvacítku nejlepších hráčů v lize. Záleží, jaký úlohu mu vymyslí trenér Todd McLellan a jak se vyrovná s odchodem oblíbeného parťáka Tylera Halla do New Jersey.

Draisaitl dobrou postavu (186 cm a 97 kg), šikovné ruce, hokejovou inteligenci a platný je před oběma brankami. Experti upozorňují také na jeho schopnosti při vhazování.

„Já si dovedu přestavit úplně všechno a jsem připravený koučovat všude a každého. Ale Leona ne.“ Peter Draisaitl v listopadu 2014 pro iDNES.cz

Leon Draisaitl na sebe upozornil také na prestižním reprezentačním turnaji, i když německou vlajku nosí pouze malou na rameni. Ve výběru evropských hráčů, kteří nesloží na Světovém poháru vlastní národní tým, zazářil hattrickem v přípravě proti Švédsku a trefil si i při překvapivé výhře nad USA 3:0.

Předtím přitom proti Severní Americe kouč Ralph Krueger nechal německého centra většinu zápasu sedět.

Možná kvůli slabým výkonům, možná kvůli únavě z olympijské kvalifikace, kde Draisaitl přispěl k pohodlnému postupu do Pchjongčchangu 2018.

„Nerozumím, proč z toho lidi dělali vědu. Jsem mladý hráč, musím se učit,“ prohlásil diplomaticky německý hokejista a dodal: „Ale ty góly mi zvedly sebevědomí.“

„Leon Draisaitl si upevňuje svoje místo,“ tvrdí nyní Krueger, trenér Evropy.

Skončí Draisaitl v Pardubicích? Nestane se, abych to balil

Kolik prostoru dostane benjamínek týmu v pondělí večer proti Česku, druhému domovu Draisaitlova otce? A bude se pardubický kouč dívat?

Lze jen těžko odpovědět. Peter Draisaitl nejspíš v těchto dnech moc nespí a není to jen kvůli sledování nočních přenosů z Toronta. Dynamo v pěti úvodních zápasech české extraligy nebodovalo, vrcholem byla porážka 2:8 od rivalů z Hradce.

„Sám před sebou nikdy neprohraju. Já vždycky najdu energii. V životě se nestane, abych něco balil,“ řekl trenér Draisaitl v neděli po utkání o možné rezignaci. Je však možné, že v Pardubicích nevydrží ani do konce Světového poháru. O jeho budoucnosti by se teď mělo jednat.

Každopádně není pochyb o tom, že prosperitu firmě „Draisaitl & syn“ nyní zajišťuje hlavně její dědic Leon.