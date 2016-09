Střelec Nový v Kanadě (ne)dostal auto: Nejlepší turnaj, kde jsem hrál

Přenosy z Kanadského poháru v roce 1976 se už vysílaly v Československé televizi. Lidé usínali v práci, protože celou noc kvůli sledování černobílé obrazovky nespali. Jen tak se daly v komunisty ovládané zemi sehnat informace o přelomové hokejové akci.

„Martinec, Augusta. Už může vystřelit. Pepíku ještě. Nový - gól! To snad není možné! Úplně zaslouženě vedeme jedna nula!“ křičí komentátor Luděk Brábník.

Byla to tehdy 9. září v montrealské hale Forum velká sláva. Naprostý šok pro domácí hvězdy z NHL. V 56. minutě rozhodla jediná trefa nejlepšího střelce československé historie.

Milan Nový viděl záznam památné branky poprvé po zhruba deseti letech. „Volal mi Franta Kaberle, že jsou na Kladně nějací Holanďani a mají na videokazetě záznam celého Kanadského poháru. A pak jsem ten gól viděl ještě párkrát v televizi, ale nekoukám se na něj pravidelně,“ vypráví kladenský kanonýr v Síni slávy, kam hokejový svaz legendy z roku 1976 o minulém víkendu sezval.

Podívejte se na Nového gól z utkání s domácími na Kanadském poháru

Hlinka k Augustovi: Pepo, ty bys gól nedal!

„Spoustu kluků jsem dlouho nepotkal, od svazu to bylo milé, nádherný nápad,“ děkuje Nový. Se spoluhráči při projekci zavzpomínal. „Porazit tak skvělé mužstvo, ještě v Montrealu... To má člověk radost, to se stává jednou za život,“ říká čtyřiašedesátiletý muž a přidá rovněž vzpomínku na zesnulého Ivana Hlinku.

„Před několika lety jsme seděli na vyhlášení Zlaté hokejky a Ivan říká: ‚Ještě že jsi tomu Milanovi přihrál, Pepo. Ty bys ho nedal.‘ A Augusta odpovídá: ‚Já bych ho opravdu nedal.‘

Já jsem měl zápěstí dobré, nezazmatkoval jsem a vystřelil hned z první. Možná v tom bylo trochu štěstí, náhody, ale místo jsem tam viděl,“ ukazuje Nový.

Životní gól - jeden z nejslavnějších v českých hokejových dějinách - však podle někdejšího vynikajícího středního útočníka nemusel nic znamenat, kdyby nebylo jednoho muže s maskou. „Nebýt výkonu brankáře Vlada Dzurilly, tak jsme prohráli, můj gól by nestačil na vítězství.“

Čechoslováky od té chvíle fanoušci v Montrealu poznávali. Pozdrav ve stylu „odkud jste?“ vystřídala chvála. „Češi jsou slušní kluci a hokej taky umějí,“ slyšel střelec Nový.

Ale když byl požádán, aby si vybavil nějaký silný zážitek z kanadského města, pousmál se. „Neměli jsme moc čas chodit do obchoďáků, z tréninku jsme jeli na hotel. Věděli jsme, že Montreal je krásné město, něco jsme si z autobusu prohlédli. Ale my jsme tam byli kvůli hokeji, pane,“ podotýká Nový.

Dres mám pro vnoučata, tvrdí Nový

Československé mužstvo bez ohledu na závěrečnou porážku se Švédskem postoupilo do finálových duelů s domácí Kanadou. Po debaklu 0:6 sehráli Nový a spol. další skvělé utkání. Po prohře 4:5 v prodloužení se dočkali dalšího uznání.

Na popud Jaroslava Pouzara si hokejisté začali vyměňovat dresy. „Nikoho z nás by to vůbec nenapadlo. Ti kanadští profíci, to jsou tvrdí hoši... Kdyby necítili respekt z toho nádherného zápasu, neudělají to. Vážili jsme si toho,“ uznává Nový, jenž „ulovil“ Denise Potvina.

Dres s javorovým listem má stále uschovaný doma. „Mám to pro vnuky, aby až vyrostou, viděli, že děda byl dobrý hokejista.“

Nového, autora pěti gólů, vyhlásili na turnaji nejužitečnějším hráčem týmu.

K ceně měl dostat také věcnou odměnu - vůz Toyota Celica. Jenže k Novému domů auto nikdo nedorazilo.

„Prodalo se a peníze se rozdělily. Ruský brankář Vladislav Treťjak je můj dobrý kamarád, tak mě vozil v Moskvě. Ale naštěstí nějaká auta v rodině máme,“ směje se Nový.

Také v tomto ohledu se hokej a jeho vrcholné reprezentační klání výrazně posunulo, změnilo název, styl hry, účastníky a nakonec i ty odměny.

„Byl to nejlepší turnaj, na kterém jsem hrál,“ tvrdí Nový o Kanadském poháru 1976. „Kanada je hokejová země, atmosféra úžasná, diváci, stadiony... Jsem rád, že se turnaj opakuje, navíc v ideálním termínu na začátku sezony, budou tam nejlepší z nejlepších,“ pokračuje o Světovém poháru 2016.

„Takové zápasy se nezapomínají“

Před čtyřiceti lety československý tým zaznamenal, jak sám Nový říká, „velikánský úspěch“. Za oceán se reprezentanti vydali s vírou ve vlastní schopnosti, avšak úřadující mistři světa neztráceli ani pokoru. Doufali ve třetí čtvrté místo. Nakonec se dočkali senzačního stříbra.

Přesto v dobovém tisku moc zmínek nenajdeme. Fanoušci si i tak k hokejovým hrdinům našli cestu. Novému teď i po letech tleskají, ačkoliv zrovna nemá legendární šestku na dresu.

„Zápasy, jako byl ten proti Kanadě, se nezapomínají. A my jsme byli u toho, pane!“ loučí se Nový s novinářem a těší, jak bude opět po nocích sledovat své následovníky.

Co se zapíše do paměti nyní po Torontu?