Gól na dva zápasy je dobrá bilance. Snad to půjde dál, doufá Crowder

Když vycházel ze šatny, usmíval se a bylo na něm vidět, že je v pohodě. Jak by také ne. Třicetiletý Kanaďan Tim Crowder si v zápase se Slavií připsal první zásah za českobudějovický prvoligový klub. A teď doufá, že góly mu budou ve statistikách přibývat.

Ve 48. minutě zápasu si najel s pukem po pravém křídle do třetiny a od mantinelu poslal kotouč za záda gólmana Frodla. Byla to jeho pátá šance v zápase a možná nejmenší na vstřelení branky, co měl. Přesto skóroval. „Napřáhl jsem, vystřelil a dokázal se gólově prosadit,“ pochvaloval si Tim Crowder.

I podle trenéra Motoru Antonína Stavjani bylo dobře, že v situaci, která možná volala po nahrávce na dvojici spoluhráčů, kteří s ním útočili, vystřelil. „Už jsme ho nabádali, že pokud je v dobré pozici, tak aby se rozhodl radši pro střelu než pro přihrávku. Bylo pro něj důležité, aby dal nějaký špinavý gól. Bylo trochu cítit, že to na něm leží. Už ve druhé třetině mohl dát gól, ale místo aby puk poslal do prázdné branky, tak ho posunul na tyčku,“ vysvětloval Stavjaňa.

A jeho slova potvrzuje i sám Crowder. „Je pravda, že trenéři mi říkali, abych střílel víc. Abych moc nevymýšlel a v situaci, kdy mohu zakončit, tak jednoduše zakončil,“ vysvětlil.

Crowder na jih Čech přišel s vizitkou bodujícího hráče. Přicházel s velkým očekáváním a předcházela ho pověst střelce. Pět let strávil ve francouzské nejvyšší soutěži, kde ve 174 zápasech posbíral 195 bodů a byl klíčovým hráčem týmu Amiens, kde se potkal i s Mitchem Fillmanem.

Jenže s příchodem do Motoru se jeho střelecká potence trochu zadrhla. V přípravných zápasech si připsal tři asistence, ale přímý zásah žádný. „Nervózní jsem z toho nebyl, protože pořád to byla jen příprava, ve které góly nejsou důležité. Doufal jsem, že to přijde v zápasech v sezoně,“ pousmál se Tim Crowder. „Teď mám jeden gól na dva zápasy, a pokud to tak bude pokračovat, vůbec by to nebylo špatné. Jsem samozřejmě moc rád, že se mi povedlo se poprvé trefit,“ dodal vzápětí.

Jihočeši podle něj zaznamenali skvělý vstup do sezony. A ten považuje za velmi důležitý. Po výhře v Litoměřicích dokázali body potvrdit i na domácím ledě. „Doufám, že ve vítězstvích budeme pokračovat dál,“ ujistil.

Duel se Slavií podle něj rozhodly rychlé branky. Po třetím gólu už odpor soupeře opadl a domácím se hrálo lépe. Čtvrtý zásah, který přidal on sám, už byl jen pojistkou vítězství, kterému v prvním domácím zápase přihlíželo 6 282 diváků.

„Byla to skvělá atmosféra. Diváci byli hlasití, skvěle fandili a my pro ně celý zápas odmakali,“ ujišťoval Crowder, který si zvyká na život na jihu Čech. „Už to zvládám v pohodě. Doufám, že tady budu mít i dobrý rok,“ přál by si.

Aby sezona pokračovala na vítězné vlně, o to se Motor může postarat už v sobotu, kdy hraje v Havířově. Ve středu pak nastoupí v Benátkách a teprve v sobotu 23. září se Jihočeši představí doma, kdy přivítají Prostějov.