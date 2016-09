Útočník Tlustý míří v NHL na zkoušku do kempu Colorada

Po konci roční smlouvy na 800 tisíc dolarů se stal nechráněným volným hráčem.

V dresu Devils si Tlustý připsal čtyři body za dvě branky a stejný počet asistencí. Kontrakt loni podepsal s New Jersey krátce před startem tréninkového kempu. Musel tehdy značně slevit oproti předešlé roční smlouvě na 2,95 milionu dolarů.

Pokud byl Tlustý uspěl, oblékl by v NHL dres pátého klubu. V roce 2006 jej draftovalo v prvním kole jako 13. v pořadí Toronto. V prosinci 2009 byl vyměněn do Caroliny, loni v únoru do Winnipegu a pak zamířil k Devils. Na kontě má v NHL celkem 446 zápasů a 177 bodů za 89 branek a 88 asistencí. V play off sehrál čtyři utkání a nebodoval.