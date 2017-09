Slovenský bek Frolo: Jsem poloviční Valach. Znovu oblékne vsetínský dres

„Do Vsetína jsem se přiženil, mám tady dům, je to můj domov, už jsem poloviční Valach, takže jsem si přál, abych tady jednou zakončil kariéru,“ těší se Frolo z návratu. Comeback mu usnadnil postup Vsetína do první ligy. Do druhé by nešel.

„Když jsem se v Litvínově nedomluvil na pokračování, nebylo moc co řešit,“ bral Vsetín za první volbu. Mohl zůstat v extralize, ale musel by absolvovat zkoušku a to neměl ve svých 35 letech zapotřebí. „Kdybych byl sám, třeba bych šel do světa, ale děti rostou a nechtěl jsem je vytrhávat z prostředí.“

Nadcházející sezonu vyhlíží s nadějí, na loňskou by nejraději zapomněl. Kvůli operaci kolene stihl jenom 22 zápasů.

„Do Vsetína jsem se přiženil, mám tady dům, je to můj domov.“ Tomáš Frolo, obránce Vsetína

„Špatně mi diagnostikovali zranění, hrál jsem pod prášky. Až rezonance odhalila, že musím na zákrok. Zbytečně jsem ztratil tři měsíce,“ štve důrazného obránce, který získal dva české extraligové tituly.

Vsetínské angažmá je pro něho hokejovým balzámem. Litvínov ho loni poslal na hostování do prvoligového Mostu, kde si jen těžce zvykal na prázdné hlediště.

„Byl to depresivní pocit. Musíte si nastavit hlavu, že pro nikoho nehrajete. Vsetín je úplný opak,“ zmiňuje fanoušky šestinásobných mistrů. „Je to hokejové město, lidi mu tady rozumí. Mají obrovskou sílu, díky nim se snáze získávají sponzoři. Doufám, že jim budeme dělat radost,“ přeje si rodák z Považské Bystrice.

Hráči je mohou poprvé odměnit v sobotu, kdy hostí od 16 hodin Ústí nad Labem. Ve středu přivítají Karlovy Vary, s nimiž se Frolo potkával v extralize.

„Spokojený budu, když skončíme co nejvýše. Play-off bude úspěchem,“ říká Frolo, který spoléhá na vsetínskou partu. „Vždycky tady byla výborná.“