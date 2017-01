Olomoucký Houdek: Play-off je pořád reálné, ale musíme něco změnit

Co bylo špatně?

Při prvním gólu jsme zaspali: hráč projel středem, dostal dobrou nahrávku, špatně jsme dobruslili. Druhý gól v oslabení tři na pět, zbytečné fauly a tady se hraje těžko, když vedou o dva góly. Umí to zavřít.

Do tří jste šli dvakrát...

Je to problém, zbytečné fauly. Kdo ví, jak by se zápas vyvíjel, kdybychom nehráli v první třetině tři na pět. To je kdyby, na to se nehraje.

Zlín je zvyklý hrát na brejky. Nechali jste si vnutit jeho hru?

Možná jsme se zbytečně tlačili a zapomněli na zadní vrátka. Špatně jsme bruslili dozadu a oni nás potrestali. Zlín nás ničím nepřekvapil, ukázali jsme si na videu, co hrají. Měli jsme je přečtené, ale dobře bránili. Byli jsme jaloví do útoku, první třetina byla od nás špatná.

Těší vás aspoň první trefa?

Nevymýšleli jsme, chtěli jsme co nejvíc střílet, dostal jsem to na volej a propadlo to. Bohužel jednou.

Mohla se na vás ještě nějak podepsat viróza, kvůli které jste dva zápasy odložili?

Možná trochu. Nemůžu mluvit za všechny, jak se kdo cítil, ale možná. Síly nejsou optimální, když někdo čtyři dny ležel a moc nejedl. Ale na to se nechci vůbec vymlouvat, s tím se musíme vypořádat.

I vás viróza skolila?

Každý měl problém, i já. Rozhodně jsem se v zápase necítil ideálně, ale je to i tím, že byla dlouhá pauza. Nemoc tomu určitě nepřidala. Nejhorší je týden netrénovat, pořád byl někdo nemocný, nemohli jsme trénovat kompletně.

Zápas se odložil jen o dva dny. Nepotřebovali jste víc?

To je těžká otázka, moc volných termínů zase není. Snažili jsme se připravit, jak nejlépe jsme mohli.

Sezona se začíná lámat, v boji o desítku ztrácíte. Tohle byla velká ztráta, že?

Hráli jsme o šest bodů, znova jsme si to zkomplikovali. Musíme něco změnit a začít vyhrávat, udělat šňůru a dostat se do desítky.

Je to ještě reálné, nebo si spíš už hlídáte třinácté Pardubice?

Ne, rozhodně koukáme nahoru. Je to reálné. Udělá se šňůra čtyř zápasů a v tříbodovém systému se dá do desítky dostat.