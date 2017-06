Útočník Hyka míří do NHL. Dohodl se na smlouvě s nováčkem z Las Vegas

Zprávu přinesl server isport.cz

V roce 2012 draftovalo účastníka letošního mistrovství světa v Paříži Los Angeles, ale v NHL dosud kontrakt nezískal.

„Tomášův odchod nám oznámil jeho agent, víc zatím nevíme, ale trochu jsme tento krok čekali a podle toho se i zařizovali,“ řekl sportovní manažer Mladé Boleslavi Luděk Bukač mladší.

Hyka si v uplynulé sezoně extraligy připsal v 53 zápasech včetně play off 43 bodů za 21 branek a 22 asistencí. Debutoval také v reprezentaci, celkem v ní sehrál 16 utkání a připsal si čtyři body za tři branky a jednu asistenci. Na světovém šampionátu nastoupil ve třech duelech a nebodoval.

Mladoboleslavský odchovanec působil v letech 2011 až 2013 v zámořské juniorské QMJHL v celku Gatineau Olympiques. Los Angeles si jej vybralo v šestém kole na 171. pozici. V sezoně 2013/14 působil Hyka ve švédském Färjestadu a sezonu dohrál v druholigovém Västeras. Pak se vrátil do Mladé Boleslavi.

Hyka se stane čtvrtým hráčem, který letos míří z extraligy do NHL. Brankář Matěj Machovský odešel z Plzně do Detroitu, útočník David Kämpf z Chomutova do Chicaga a obránce Radim Šimek z Liberce do San Jose.

Do zámoří ale jdou i další čeští reprezentanti z jiných soutěží. Z KHL to byli obránce Jakub Jeřábek z Podolsku do Montrealu, z EBEL bek Libor Šulák ze Znojma do Detroitu. O angažmá v zámoří navíc vyjednává i bek Jan Rutta z Chomutova.

Oficiálně zatím Golden Knights získali jen kanadského útočníka Reida Dukea z Brandonu z juniorské WHL a ruského forvarda Vadima Šipačova z Petrohradu. Velkou část kádru jim přinese rozšiřovací draft, který je naplánován na 21. června.

Špaček podepsal nováčkovský kontrakt s Winnipegem

Útočník Michael Špaček uzavřel tříletý nováčkovský kontrakt s Winnipegem. Podle klubového webu Jets mu zajišťuje roční příjem ve výši 833 tisíc dolarů. Dvacetiletý reprezentant v mládežnických kategoriích tak bude mít příležitost zabojovat o splnění snu v podobě působení v NHL.

Michael Špaček

„Každý kluk, který obuje brusle, sní o startu v NHL. Nejsem výjimkou a podpis kontraktu je tak pro mě obrovskou odměnou za dosavadní dřinu i motivací do další práce,“ uvedl Špaček v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která ho zastupuje.

Pardubického odchovance si vedení Tryskáčů vybralo v draftu jako 108. hráče v pořadí. Z východu Čech se následně přesunul do zámoří, kde hrál dvě sezony juniorskou WHL za Red Deer Rebels a v minulém ročníku okusil také ve čtyřech utkáních v dresu Manitoby nižší seniorskou AHL. Za Red Deer nastoupil v poslední sezoně včetně play off do 66 utkání a připsal si 97 bodů za 34 gólů a 63 asistencí.

„Je důležité, že jsem se mohl se zámořským hokejem seznámit, jakkoliv začátky nebyly jednoduché. Na úplném startu své zámořské cesty jsem sám se sebou hodně bojoval, uvažoval jsem i o cestě zpět,“ připustil Špaček, jenž si nyní může pochvalovat, že vytrval. A těšit se na nováčkovský kemp.

„Chci si dávat postupné kroky a zůstat nohama na zemi. Samozřejmě - start v NHL je cílem, který bych si strašně rád splnil co nejdříve. Na druhé straně vím, že nemusím za každou cenu spěchat. Pokud budu nadále pracovat jako doposud, tak věřím, že šance přijde,“ prohlásil Špaček.

„Klub měl po draftu na Michaela práva ještě v dalších dvou letech, tomu odpovídala také jejich první nabídka. Jednání však nakonec vedla k takovému kontraktu, který odpovídá hráčovu potenciálu i jeho výkonům v posledních dvou zámořských sezonách. Základem je Michaelova tvrdá práce, zařadil se mezi nejlepší hráče WHL,“ připomněl hokejistův agent Robert Spálenka.