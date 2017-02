Knotkovo čekání na první hattrick skončilo, odnesla to Plzeň

Konečně jste se v extralize hattricku dočkal, čekal jste ale dost dlouho.

To je pravda, nějakých sedm let je opravdu dost dlouhá doba. Ale letos to tam tak nějak padá, nevím proč to nevyšlo dřív. Nějak se to musí všechno sejít a takový zápas vyšel právě dneska.

Všiml jste si, co všechno po vašem třetím gólu napadalo na led?

Už když jsem jel na střídačku, tak jsem viděl, že Jirka Šimánek hází helmu. On je takový vtipálek, beru to. Ale jinak jsem byl překvapený, kolik čepic na led přiletělo z hlediště.

Z vašich gólů je cítit pohoda, se kterou hrajete, je to opravdu tak?

Víte jak to s tím je. Dal jsem dva góly na Spartě, nějaké sebevědomí je. A ono je to hodně o tom. Třeba u prvního gól když jsem přebíral puk, tak mi mohl přeskočit hokejku, ale nepřeskočilo. Jak se říká, když se daří, tak se daří.

K vašim gólům vám hodně pomohl Richard Jarůšek, byl u všech.

Také mi hned v kabině připomínal, abych ho zmínil (smích). Dneska mi to tam třikrát víceméně předložil, jeho zásluha. Vždycky je to o spoluhráčích a my jsme si sedli.

V zápase s Plzní jste výborně začali, ale vedení jste neudrželi. Co vám pomohlo k tomu, že jste v závěrečné třetině výhru získali?

S Plzní je to vždycky takový. My jsme začali dobře, ale pak jsme zbytečně dostali dva góly. Druhou třetinu jsme neodehráli dobře, soupeř byl na koni, nás naštěstí podržel Patrik Rybár. O druhé přestávce jsme v kabině trochu zvýšili hlas a pak nám pomohl rychlý gól na 3:2, brzy jsme dali čtvrtý, pak i pátý a už jsme si to pohlídali.

Hradec neustále opakuje, že chce v základní části hlavně uhrát první šestku, ale teď to vypadá, že může myslet i výš, nemáte daleko ani na druhý Třinec.

To je pravda, ale my se stále koukáme raději dolů než nahoru. Čím víc ale budeme vyhrávat, tím budeme výš.