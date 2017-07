Třinec má zvuk nejen v Česku, ale i v Evropě, tvrdí posila Marcinko

„Jsem rád, že už začíná sezona na ledě,“ prohlásil devětadvacetiletý odchovanec Košic, s nimiž v roce 2014 získal titul.

Následující dvě sezony působil v Pardubicích, načež si na rok odskočil do ruské KHL, kterou hrál za čínský Kunlun sídlící v Pekingu.

Marcinko nechyběl ani v jednom utkání, v 65 duelech dal pět gólů a měl 15 asistencí. S Kunlunem se dostal do prvního kola play-off, kde jeho celek vypadl s Magnitogorskem 1:4 na zápasy.

Zvažoval, že by v Kunlunu pokračoval, ale rozhodl se přijmout nabídku Ocelářů. „Třinec má nejen v Česku, ale i v Evropě zvučné jméno. Lákal mě i zdejší kvalitní tým, takže bychom rádi byli na nejvyšších příčkách,“ uvedl Marcinko.

Co o třineckém mužstvu víte?

Třinec měl vždy silný celek. Teď samozřejmě někteří hráči po sezoně odešli, budeme v trochu jiném složení, ale mužstvo je pořád silné, takže věřím, že budeme úspěšní.

Třinečtí před touto sezonou vyhlásili změnu strategie. Nechtějí už kupovat jen hvězdy, ale rádi by dali příležitost mladým hráčům. Co vy na to?

To je jen dobře. U nás na Slovensku, ale i tu v Česku se hovoří o tom, že je potřeba podporovat mládež. Tady na tom nejste tak špatně jako my, ale rovněž chcete začít od mládeže. A pokud tomu stejně bude i v dalších klubech, tak hokej může jít jen nahoru.

Je znát, že Třinečtí chtějí dávat mladíkům více prostoru?

Ono to není jen o tom, dát jim tu šanci. Oni si ji musejí zasloužit. Když jsem byl mladší, bylo pro mě štěstí jen sedět s těmi zkušenějšími hokejisty v kabině. A radost jsem měl i z toho, když jsem byl při utkání na střídačce, přestože jsem nehrál. I nynější mladíci to tak určitě vnímají, ale šanci si musejí zasloužit. Jsou to šikovní kluci, ale je to na trenérovi. On to vidí nejlépe.

Do české extraligy se vracíte po roce. Co si od toho slibujete?

Věřím, že budeme úspěšní. Budu se snažit týmu co nejvíce pomoci stejně jako tomu bylo i v jiných týmech.

Sezonu jste odehrál v Číně. Naučil jste se čínsky?

Absolutně ne. Mluvili jsme anglicky a se spoluhráčem Martinem Bakošem slovensky.

Jaká to byla zkušenost?

Zajímavá. Bylo to dobrodružství. Hodně věcí zpočátku nefungovalo, protože hokej v Číně vyrůstá na zelené louce. Začátky byly těžké, ale postupně se vše dalo dohromady, takže nadcházející sezona bude v Kunlunu, pokud jde o hokejové věci a zabezpečení hráčů, lepší.

Musel jste si zvykat na čínskou kuchyni?

Čínských nudlí jsem se nepřejedl, i tady si na ně sem tam zajdu (smích). Hodně jsem toho z čínských jídel vyzkoušel, ale klub přizpůsobil jídelníček našim zvyklostem.

Co vám z čínského angažmá zůstane v paměti?

Třeba i to, že na zápas přijde tři sta lidí, a to hrajete KHL... To bylo trochu divné. Další věcí jsou obrovské zácpy v Pekingu. Smog. Dlouhé byly přelety, časové přesuny nám daly zabrat. Čína je ale obrovská, mají tam neomezené možnosti, a když se rozhodli jít do hokeje, tak za několik let na tom opravdu mohou být lépe. Neříkám však, že se dostanou až do úplné špičky.