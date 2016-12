Mertl v hokejové KHL mění dres. Ze Záhřebu míří do Ufy

Třicetiletý odchovanec Českých Budějovic změnil dres ve stejném období jako před rokem, kdy ze Záhřebu zamířil do extraligového Hradce Králové.

„Jsme rádi, že se nám podařilo transfer dotáhnout - Ufa je tradiční klub s velkými plány a ambicemi,“ uvedl hráčův agent Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest.

Mertl v aktuální sezoně odehrál za Medveščak 43 zápasů s bilancí sedmi branek a sedmi asistencí.

Zatímco Záhřeb má malou šanci na postup do play off - aktuálně je jedenáctý v Západní konferenci a na osmé místo ztrácí 13 bodů, Ufa by v bojích o Gagarinův pohár neměla chybět. Salavat Julajev je ve Východní konferenci pátý.