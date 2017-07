Plzeňská posila Mertl: Doufám, že očekávání trenérů splním

„Pokud si vzpomínám, zrovna s Budějovicema jsem tady snad nikdy nevyhrál,“ pousmál se Mertl. „Nebylo příjemné sem jezdit, atmosféra byla v Plzni vždycky divoká. Proto doufám, že teď to bude pokračovat a ostatní mančafty sem nebudou jezdit rádi.“

S přesunem licence se v roce 2013 i Mertl z jihu Čech přesunul do Hradce Králové, odtud před dvěma lety zamířil do KHL. V dresech Medveščaku Záhřeb a Ufy nasbíral 113 utkání, připsal si v nich 51 bodů za 22 gólů a 29 přihrávek. „V kabině jsem zažil chorvatštinu, angličtinu i ruštinu, byla to zkouška života,“ popisoval forvard.

Do Plzně ho tahal i jeho vrstevník Milan Gulaš, se kterým se znají odmala. „Přemlouval, ale konečné rozhodnutí byla jen na mně,“ mínil Mertl. Dá se očekávat, že trenéři je zkusí s Gulašem postavit do jedné formace. „Hráli jsme spolu někdy ve dvaceti, třetí čtvrtou lajnu. Jak nám to šlo? No přece perfektně,“ rozesmál se centr.

Zájem o Mertla měl i Hradec Králové, odkud se vyšvihl až do širšího kádru české reprezentace. Ale tyhle námluvy nevyšly. „V Hradci mám zázemí, takže zájem z jejich strany byl. Ale už předtím tam nabrali nějaké hráče, já si probral všechna pro a proti a rozhodl se pro Plzeň.“

Od úterka už je s týmem na ledě, sžívá se s novým prostředím. „A doufám, že tady všechna očekávání splním.“