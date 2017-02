Naše statistiky doma jsou tristní, uvědomuje si pardubický Rolinek

Vůbec nebyl s to pochopit, co se na ledové ploše dělo během druhé třetiny, kdy pardubické Dynamo po slibném začátku neudrželo nadějný stav 1:1 a najednou prohrávalo 1:5.

„Měli jsme tam nějaké dobré momenty, střely i šance, to bylo fajn. Ale že inkasujeme čtyřikrát, když hrajeme doma a jsme v takovéhle kaši... To mi hlava nebere,“ řekl Rolinek. Právě v hlavě, chcete-li v psychice, je kámen úrazu.

„Vím, že je v naší situaci strašně těžké, když dostaneme gól. Ale když si nebudeme věřit, tak nic nedokážeme a zápasy nebudeme vyhrávat. To je jednoduché,“ poznamenal Rolinek.

V současné době to podle něho funguje bohužel tak, že se hra Východočechů po obdržené brance totálně sesype, přestože je v mužstvu dostatek zkušených hokejistů. „Až když je výsledek skoro debakl, soupeř poleví. My pak už nemáme co ztratit, dáme gól a samozřejmě to zase vypadá o něco líp,“ uvedl 37letý lídr Dynama.

Co ho obzvlášť „žere“, jsou hromadící se neúspěchy v pardubické Tipsport areně. Střetnutí s Boleslaví domácí bídu dokonale doložilo. Od začátku prosince tu Dynamo získalo jen 5 bodů ze 12 utkání!

„Je to asi týden, co jsem koukal na tabulky doma a venku. Máme super fanoušky, ale naše statistiky v aréně jsou tristní. Paradoxně se nám hraje líp venku, kde od nás nikdo nic nečeká,“ srovnával.

Před blížící se baráží Dynamo zoufale potřebuje vyhrát aspoň pár zápasů, aby nabralo trochu prve vzpomínané sebedůvěry; nejbližší možnost bude mít tento pátek od 18 hodin v Karlových Varech.