Hokej ze střídačky mě nebaví, přiznává zraněná opora Havlíčkova Brodu

Přesto se bez něj bude muset v osmifinálové sérii play-off s Řisuty obejít. Už několik dnů totiž Semrád marodí s poraněnou nohou. „Pořád doufám, že si letos ještě zahraju, ale je to spíš můj pocit. Reálně to zatím nejde,“ přiznává člen brodského týmu.

Nepříjemné zranění utrpěl při tréninku a paradoxně mu ho způsobili spoluhráči. „Petr Beneš sestřelil Míru Třetinu a ten pak padl na mě. Byla to taková komická situace, která se stane jednou za pět let. Bohužel se stala právě mně a v tu nejméně vhodnou dobu,“ mrzí brodského obránce. „Ale aspoň je vidět, že tomu v tréninku dáváme sto procent,“ přidává i špetku humoru.

Poslední tři zápasy odehráli Bruslaři bez něj a všechny tři také prohráli. Naposledy ve středu na domácím ledě s Pískem 1:3. „Chodím za klukama aspoň na střídačku, ale jsem hodně nervózní. A popravdě řečeno mě ten hokej takhle moc nebaví. Mnohem raději bych hrál,“ svěřuje se Semrád.

Jeho přání však zatím zůstane nevyslyšeno. A v sobotním úvodním utkání osmifinále bude na střídačce zase jen jako divák. „Samozřejmě že kluky přijdu podpořit,“ ujišťuje.

A co říká na soupeře? „Letos jsou pro nás Řisuty velkou neznámou, ale loni jsme s nimi hráli, a co si pamatuju, tak to byl hodně kvalitní soupeř. Výborný ve hře dopředu,“ varuje brodský obránce.

V úspěch svých spoluhráčů každopádně věří. I když tipovat výsledek série si netroufá. „Nemám to rád. Klidně vám řeknu, jak si myslím, že dopadnou další série, ale u té naší to dělat nebudu,“ omlouvá se. „Nicméně doufám, že to kluci zvládnou, abych si mohl ještě zahrát,“ přidává přání Semrád.