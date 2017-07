Obránce Slovák o Chomutovu: Méně se tu kecá a víc maká. To mi vyhovuje

„Před těmi šesti lety tu bylo úplně jiné mužstvo s jinými hráči, z tehdejšího kádru už tady nikdo není. Vzpomínám na to rád, ale teď se hlavně těším na nové angažmá v Chomutově,“ říká obránce, jenž minulou sezonu strávil v Plzni. Jeho poslední štaci ale poznamenalo zranění.

„Začátkem roku jsem si zranil koleno, měl jsem přetržený vnitřní vaz. Ale teď už se cítím dobře a nijak mě to neomezuje, tak snad to vydrží,“ věří 34letý obránce.

Chomutovský tým, který kouč Vladimír Růžička staví na příští extraligovou sezonu, se mu zamlouvá. „Většinou jsou to tady samí poctiví hráči, mladí bojovníci. To mi vyhovuje. Méně se tu kecá a víc se maká.“ Právě kouč Růžička je zárukou Slovákem vyřčeného mota.

„Nikdy jsem pod ním nehrál, ale co mi říkali kluci třeba v Plzni, které vedl, tak je to je vynikající trenér a je radost pod ním hrát. Bude to pro mě čest.“ Slovák dostane zřejmě nesnadný úkol, má pomoct nahradit výpadek, který způsobil odchod produktivního a velmi vytěžovaného obránce Jana Rutty do NHL.

„V Plzni jsem byl zvyklý na vysoký ice time, v Hradci jsem měl nejvyšší ice time z týmu, takže bych byl rád, kdybych i tady hrál co nejvíc. Asi se ode mě bude čekat celoplošný hokej, zodpovědná hra v obraně i podpora útoku, nějaká ta střela v přesilovkách. Prostě se budu snažit o to, co mě zdobilo v předešlých letech,“ slibuje Slovák.

A jakou může mít Chomutov letos sezonu? „Nerad říkám věci dopředu, jdu krok po kroku. Loni jsem měl vážnější zranění a ještě jsme měli nějaké rodinné problémy s malými dětmi, takže to bylo náročné období. Ale teď jsem rád, že jsem tady, a věřím, že Chomutovu co nejvíc pomůžu.“