Sami jsme Nitru posadili na koně, zlíbí se plzeňský Svoboda

Co se tedy za stavu 2:0 stalo?

Nechali jsme se často vylučovat, byla tam naše nedisciplinovanost. Dost momentů bylo hodně sporných, to je pravda, ale takový je prostě hokej, to musíme přijmout. Nás ale chvílemi bylo víc na trestné lavici než na střídačce...

Bylo znát, že od druhé části Nitra ještě přidala na agresivitě?

Takhle hráli i doma, je to jejich styl. Jak říkám - byly tam sice sporné momenty, ale zároveň nic zákeřného. Hráli tvrdě, s tím si musíme poradit. Měli jsme tam i tak plno šancí, mohli to zase otočit. Bohužel, gólman jim zachytal dobře, nebo jsme vůbec netrefili branku. I ve třetí třetině jsme tlačili, byli aktivnější. Jenže góly nepřišly.

Jak se na hře podepsal stav ledové plochy, občas vám puky hodně odskakovaly?

Venku bylo velké teplo, byla slušná návštěva. Začátek byl dobrý, ale postupem času se to na ledě projevovalo. Ale to je normální, stejné to bylo i v Nitře, pro oba týmy byly podmínky stejné. Oni dali víc gólů než my, to je to nejhlavnější.

Fanoušci Nitry vytvořili v Plzni hodně bouřlivou atmosféru, jak jste to vnímali?

Nečekal jsem, že od nich přijede až tolik lidí. Ale pro hráče je vždycky fajn, když se nehraje před prázdným stadionem. I naši fanoušci byli slyšet, to je vždycky ku prospěchu hokeje. Atmosféra byla skvělá. O postupu rozhodne čtvrteční zápas se Stavangerem.

Budete teď pod velkým tlakem?

Tlak je stejný. Potřebujeme ještě jedno vítězství. Kdyby přišlo proti Nitře, už byl postup asi hotový. Ale pořád to máme ve svých rukách. Ve Stavangeru jsme vyhráli, věřím, že to zvládneme i doma.