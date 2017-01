První start a první gól. Vak se vrátil do Budějovic ve velkém stylu

Není to tak dlouho, co si trenér Motoru Antonín Stavjaňa po prohraném zápase s Kladnem postěžoval, že jeho mužstvo nevyhrává vhazování. Že nemá hráče, který by měl větší než padesátiprocentní úspěšnost.

I proto se po šesti a půl sezonách vrátil na jih Čech osmatřicetiletý Tomáš Vak. A jeho úvodní start ukázal, že by měl být hráč, který strávil poslední čtyři a půl roku v Kazachstánu, přínosem.

Potvrdila to třeba jen první buly, kterou s přehledem vyhrál - anebo i jeho branka. To ve třetí třetině sám vyhrál vhazování a posléze dokázal do branky uklidit puk napálený od Pavlina. V tu dobu už Jihočeši vedli 5:0.

„Že to tam spadlo, je fajn, ale sám se sebou spokojený nejsem. Snad se budu zlepšovat,“ hodnotil Tomáš Vak po svém prvním zápase, který Jihočeši nakonec vyhráli 5:1. „Ještě to není ono. Po tom návratu jsem se cítil unavený. Potřebuju nabrat sílu, abych pomohl mančaftu jít za tím naším cílem, za kterým jdeme,“ doplnil.

Soubor Antonína Stavjani se v minulém kole trochu zabrzdil, když zaznamenal nejtěžší porážku v tomto ročníku 0:5 na ledě Frýdku-Místku.

Nicméně proti Ústí se z toho rychle oklepal. A ocenil to i náročný trenér. „Bylo vidět, že ta symbolická facka z Frýdku-Místku naše mužstvo nakopla. Tým od začátku šlapal. Místo zraněného Lukáše Květoně nastoupil Tomáš Vak a vypadá to, že sestava by se už mohla zkonsolidovat a formace budou stabilnější. Věřím, že se to projeví i na herním projevu, kde bude daleko lepší spolupráce,“ konstatoval Stavjaňa na pozápasové tiskové konferenci. Do zápasu mohl nasadit i všechny své posily. Na marodce mu zůstávají ještě tři důležití hráči Rob, Květoň a Pajič.

Jihočeši svého soupeře opravdu nešetřili a před téměř šesti tisíci diváky Ústí nad Labem mačkali od úvodních chvil. Vždyť jen po pěti minutách hry byl poměr střel na branku 10:0 a hosté nevystřelili na Kváču až do patnácté minuty zápasu. To už Jihočeši vedli 2:0 a celou první třetinu vyhráli 3:0. Trefili se postupně Fronk, Čermák a Chovan. Ve druhé třetině gól nepadl, ale hned zkraje třetí přidali domácí další dva zásahy Chovanem a právě Tomášem Vakem. Hosté v závěru zápasu už jen snížili zásluhou Macka.

„Zatím mám s týmem jen dva tréninky, tak je asi předčasné hodnotit postupové šance do extraligy. Nejdřív se musíme dostat do baráže a pak se můžeme bavit. Když jsem ale v utkání zrovna nevyjdechával a stihl hru sledovat, mančaft hrál prakticky bez chyb. Tak uvidíme,“ dodal Vak.

Prvoligové hokejisty čeká v následujících dvou týdnech opravdu hodně nabitý program, při kterém musí do 13. února odehrát sedm zápasů. Pokračují už dnes. Od 18 hodin nastoupí v Přerově. Doma se znovu představí ve středu. To hostí Prostějov.