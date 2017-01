Koho chleba jíš, toho píseň zpívej, popichovali Vondráčka

Plzni pomohl v neděli vyloupit brněnský chrám, hosté zvítězili 3:2 v prodloužení. Po zápase odevzdal indiánskou výstroj a mohl popojít o pár desítek metrů. Od tohoto týdne se opět hlásí v kabině mateřské Komety.

„Byl to divný pocit, protože už delší dobu jsem měl zprávy, že po tomhle zápase tady budu zůstávat. Nebylo to úplně ideální,“ svěřoval se 25letý Vondráček po utkání, které ukončilo jeho téměř čtyřměsíční misi na západě Čech. „Nemůžu si nijak vybírat. Ale jsem moc rád, že jsem zpátky v Brně a můžu tady bojovat.“

O víkendu tomu bylo ještě naopak. Vojtěcha Němce dokonce fauloval. „Nevěděli jsme o sobě, bylo to takové nešťastné,“ hájil se Vondráček. S Janem Káňou se zase kočkoval. „To my se tak hecujeme vždycky. Do ničeho velkýho jsem se ale nechtěl pouštět.“

Kometa si totiž vysokého forvarda, kterého na počátku sezony těžko instalovala do hvězdné sestavy, stahuje z hostování. Logicky. V úterý končí přestupové období, brněnští trenéři sčítají raněné ofenzivní opory. Bídnou koncovku by mohl vylepšit právě čahoun, který se udržoval v extraligovém tempu. „V Plzni mi dali dostatek prostoru a doufám, že budu platný Brnu,“ věří třebíčský rodák, jenž v 35 duelech za Plzeň zaznamenal pět branek a tři asistence.

Pobyt v indiánské rezervaci mu usnadnil bývalý spoluhráč z Komety a kamarád Jakub Koreis, se kterým Vondráček nejčastěji nastupoval ve čtvrté lajně. „S Kubou jsme se snažili hrát pořád stejný hokej jako v Brně. Výsledkově to nebylo vidět, nedávali jsme góly. Dokázali jsme se ale udržet v útočné třetině, jak jsme chtěli,“ líčil.

I díky kooperaci dvou exbrněnských „drtičů“ mohli hosté v neděli slavit vydřený triumf. „Pro Brno bod dobrej. A pro Plzeň taky,“ hledal Vondráček diplomatickou odpověď. „Je to divný, kluci z Brna mi před zápasem psali, že koho chleba jíš, toho píseň zpívej,“ pousmál se.

Po návratu do brněnské kabiny Vondráčkovi do zpěvu moc nebude, Kometa vyklízí pozice na extraligové špici. V závěrečných devíti kolech základní části bude hájit šestou příčku, která ještě zajišťuje přímou místenku do play-off.

Do vyřazovacích bojů chtějí nakouknout i Vondráčkovi exkolegové z Plzně, s nimiž strávil většinu sezony. „Určitě je budu dál sledovat a budu jim fandit,“ pověděla staronová akvizice Komety. „Desítku určitě udělají. Stoprocentně,“ ujistil.