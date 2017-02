Jak torontský kouč Babcock vychovává z nováčků nové šampiony

Sezona vstupuje do poslední třetiny a Toronto předpovědím statečně vzdoruje. Babcockovi svěřenci se učí vítězit a bojují o účast ve vyřazovacích bojích. Ve Východní konferenci ještě v úterý drželi osmé, tedy poslední postupové místo.

Hlavně díky zkušenému trenérovi a jeho práci s torontským „potěrem“. Nováčci dosud vstřelili 79 ze 160 gólů celého týmu. Ostatně i pondělní zápas s NY Islanders, ač skončil porážkou 5:6 v prodloužení, ukázal přínos zelenáčů.

Postarali se o všechny góly Maple Leafs. Kromě Austona Matthewse (19), opěvované jedničky posledního draftu, se prosadili také Nikita Sošnikov (23), Mitch Marner (19), Zach Hyman (24) a William Nylander (20).

Zápis do klubových dějin

Pět tref od nováčků v jediném zápase? To se ve stoletých dějinách torontského klubu ještě nestalo.

Jenže Babcock má k dispozici spoustu talentovaných hráčů, kteří se snaží prorazit, a navíc s nimi umí skvěle pracovat. Nepomáhá mu vtom jen trenérská, ale i životní zkušenost.

„Hodně mě změnilo, když jsem sledoval, jak mé děti dospívají, čím si procházejí při sportování, jak opouštějí náš domov,“ tvrdí třiapadesátiletý kouč. „A tak chci vědět, čím si procházejí moji mladí hráči. A hodně na ně mluvím.

Působí to banálně? Babcock přikládá rozhovorům se zelenáči obrovskou váhu. V lednu se zúčastnil projektu Let’s Talk, který upozorňuje na fakt, že mnozí kanadští vysokoškoláci trpí psychickými problémy. Zapojil se do něj i kvůli tragické osobní zkušenosti, dva z rodinných přátel přišli o život právě kvůli potížím s psychikou.

„Jeden z pěti Kanaďanů trpí a nikomu to neřekne. Možná čtyři pět takových kluků mám v týmu. Když jste mladý hráč a nastupujete za Maple Leafs, vypořádáte se s velkým tlakem. Jste za hvězdy, kamkoliv se pohnete. Je důležité, abyste měl někoho, s kým si promluvit, když je potřeba,“ tvrdí.

Vzor jménem Kadri

Na své svěřence umí být Babcock přísný, proslul lpěním na každém detailu. Nyní však ukazuje lidskou stránku, velké pochopení pro hokejisty na prahu dospělosti. Ti mu vše splácejí mimořádnými výkony, šlape i zbytek kádru. Třeba Nazem Kadri prožívá životní sezonu.

Babcock se mu dlouhodobě věnuje, co je v Torontu, zaměřil se na jeho převýchovu. A spokojeně říká: „Jeho hra je nyní mnohem komplexnější.“ Z dříve problémového Kadriho se snaží učinit vzor, který mohou nováčci následovat.

Matthews a spol. se snaží. Americký supertalent patří k nejlepším střelcům NHL, Nylander, syn někdejšího dvorního centra Jaromíra Jágra, o víkendu nasázel hattrick.

Maple Leafs se stávají hitem NHL, diváky baví sledovat útočné výpady budoucích hvězd. Odráží se to ina prodejích dresů, Matthewsův je druhým nejprodávanějším v celé lize. „Máme všechny předpoklady pro to, abychom vybudovali výjimečný tým,“ říká Babcock. Věří, že vede nové šampiony. Ale ani on asi nečekal, že už letos by je mohl dovést do play-off.