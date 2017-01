Pauza kvůli slunci, rodina na bruslích. Polák si zavzpomínal na dětství

Když se na Nový rok chystali Polák a spol. na zápas, dostali informaci: „Musíme to posunout, na ledovou plochu svítí hodně slunce.“

Odložený start duelu s názvem Centennial Classic (je součástí oslav 100. výročí od založení Toronta i celé NHL) kvůli počasí nakonec domácímu týmu nevadil.

„Stejně jsme nechali odjezd autobusu na stejný čas, abychom si to víc užili,“ řekl Polák.

Roman Polák Centennial Classic 0 střel, 2 hity, 2 zblokované střely, -1 ve statistice +/-

Čas na ledě: 17 minut a 11 sekund

Na fotbalovém stadionu BMO Field už den před zápasem hokejisté trénovali.

„Vyzkoušel jsem si, co budu potřebovat. Ale nemusel jsem nic v oblečení měnit. Bylo krásné počasí, příjemná teplota. Ani moc nefoukalo,“ pochvaloval si Polák v rozhovoru po výhře 5:4 v prodloužení.

„Trošku mi to připomnělo dětství, i když tenkrát kluziště nebylo na stadionu a nebylo tam rozhodně tolik lidí. Ale jo, na staré časy jsem si zavzpomínal,“ podotkl Polák s úsměvem.

O výjimečný zážitek se jediný Čech ve hře (detroitský brankář Petr Mrázek seděl na střídačce) podělil s manželkou a dcerou. „Ta byla podruhé na ledě, tak jsme zkoušeli bruslit.“

Ovšem Polákova nostalgie nemohla být tak silná.

Vždyť šlo o regulérní soutěží zápas, hrálo se tak jako v předchozích devatenácti „open air“ zápasech o body.

„Je pravda, že se člověk musí trochu víc soustředit. Je s tím spojené hodně slávy, točí se okolo toho spousta věcí. Třeba v zákulisí s námi poslední dny byly pořád kamery a byly úplně všude. Je to trochu nepříjemná věc, ale patří k tomu,“ uvědomuje si Polák. „Dělá se to kvůli lidem, takže jestli se jim to líbilo, tak je to v pohodě.“

Toronto v NHL zvítězilo popáté v řadě, takže v kanadském hokejovém městě panuje o něco lepší nálada. Ještě v listopadu tvrdil Polák, že se v klubu během jeho loňského působení v San Jose ohledně výsledků nic nezměnilo. (Více čtěte ZDE.)

Teď mluvil trochu jinak: „Je to příjemnější, že se víc vyhrává. Udělali tady kus práce, ale ještě je kus práce před námi. Máme hodně kluků, kteří jsou vynikající hokejisté, ale musí to dokazovat každou sezonu.“