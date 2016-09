Brankářský rébus: kdo bude chytat za Třebíč?

Podle průběhu přípravy to dlouho vypadalo, že jedničkou třebíčského brankoviště by se mohl stát Dominik Svoboda, který nastoupil do šesti z úvodních osmi zápasů. Jenže na generálku v Jihlavě dorazily bílé hvězdy s Karlem Vejmelkou, dalším třebíčským odchovancem, který je brankářem extraligové Komety Brno.

„Jsem rád, že přijel a že si to s námi vyzkoušel,“ konstatoval Sobotka. „Dorazil ale jen na dnešní zápas a od zítřka se zase budeme s panem Daňkem (Radomír Daněk, šéftrenér brankářů Komety Brno –pozn. red.) domlouvat, jak to s ním bude do budoucna.“

Právě ze spolupráce s Kometou chce Třebíč těžit. „Budu rád, když Karel bude opět moct přijet. Víme, že je to kvalitní gólman, který nám pomůže,“ podotkl Sobotka. „V přípravě ale jak Dominik Svoboda, tak Pavel Jekel ukázali svoji kvalitu. Je na ně spoleh. Takže kdyby Karel nemohl, jsou oba schopní do ligy naskočit,“ věří třebíčský kouč.