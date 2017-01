Třebíčským hokejistům se hraje líp, už nekoukají na desítku

„Jsou to věhlasnější soupeři, než třeba Most nebo Kadaň,“ připouští třebíčský útočník Petr Mrázek. „Ale my hlavně musíme vždy zkusit urvat tři body. A je jedno, jestli je to se Slavií, nebo s někým jiným.“

Ve středečním duelu proti kladenským Rytířům Třebíč stále pouze dotahovala. Čtyřikrát dokázala jednobrankový náskok soupeře vymazat, poté však inkasovala další dvě branky a prohrála 4:6.

„Celý zápas jsme dělali takové hrubé chyby,“ mrzí Mrázka. „Dostali jsme i blbé góly, které nás vždy srazily. Ať to byly dva skoro vlastňáky, nebo jeden v naší přesilovce,“ líčí. „Kladno je tak zkušený mančaft, že nám pokaždé dokázalo ujet a přidat další gól. Potrestali nás a vyučili ve využívání šancí.“

Na druhou stranu: Horácká Slavia z posledních třinácti utkání nebodovala jen ve třech. Pokračuje tak v dobrých výsledcích, díky kterým se udržuje v boji o páté místo. „Víme, že na tu desítku máme nějaké body k dobru. A tak všichni hrajeme v pohodě,“ připomíná Mrázek, že předkolo play-off by už bílým hvězdám nemělo utéct.

Dobrá psychika se odráží také na osobních výkonech Mrázka. Ten v posledních třech utkáních nastřádal sedm bodů (5+2). „Máme šňůru dobrých zápasů a výsledků. Takže je to jiné než za začátku sezony, kdy jsme se plácali kolem desátého místa,“ uvědomuje si. „Myslím si, že je to vidět celkově na naší hře, nejen na mojí,“ dodal.