Třebíč čeká v první lize sezona bez derby. Je to škoda, mrzí trenéra

Postupem Jihlavy do extraligy přijdou třebíčští hokejisté v nadcházejícím ročníku minimálně o čtyři atraktivní zápasy.

„Je to škoda. Ještě když byl v první lize i Havlíčkův Brod, tak to pro Vysočinu bylo parádní. Jenže ten pak sestoupil a Dukla teď šla naopak nahoru. Samozřejmě nás mrzí, že už s ní hrát nebudeme, ale Jihlavě přeju, ať se jí v extralize daří,“ uvedl hlavní kouč prvoligové Horácké Slavie Třebíč Martin Sobotka.

Jeho svěřenci ve středu poprvé vyjeli v přípravě na led. Zatím jde ale pouze o jakýsi „polotovar“, co se skladby kádru týká. S určitostí ho totiž později doplní i několik hráčů extraligové Komety Brno.

„Na to je ale zatím ještě brzy. Ti kluci pořád bojují o místo v A-týmu, takže je v tuhle chvíli předčasné zmiňovat jakékoli jméno,“ vysvětloval kouč.

Konkrétní být nechtěl ani v odpovědi na otázku, koho myslel ředitel klubu Karel Čapek, když před časem hovořil o možném příchodu jednoho zajímavého hráče. „Dokud to nebude dotažené do konce, nemá cenu o tom mluvit,“ bránil se Sobotka. „Mohu pouze říct, že je to hokejista na úrovni lepší první ligy a extraligy,“ doplnil.

Největší posilou je zatím Kaláb

V minulých dnech ale v souvislosti s Třebíčí přece jen jedno konkrétní jméno padlo. Myšlenku návratu do mateřského klubu úplně nevyloučil dlouholetý kapitán New Jersey Devils Patrik Eliáš, který už v zámořské NHL definitivně skončil.

„Za nás trenéry můžu samozřejmě říct, že by byl Patrik pro tým i klub obrovským přínosem. Našim mladým klukům by třeba ukázal, jak se takový hokejista má chovat nejen na ledě, ale i v kabině,“ zasnil se Sobotka při představě, že by chtěl Eliáš skutečně obléknout třebíčský dres. „Uvidíme, zatím je to všechno hodně čerstvé,“ ukončil debatu na toto téma.

Za jednoznačně největší posilu pro svůj tým do nové sezony tak zatím pořád považuje příchod třicetiletého obránce Tomáše Kalába, který se rovněž vrátil domů. Ještě na jaře přitom nastupoval v barvách Dukly Jihlava.

„Rádi bychom, aby u nás plnil stejnou roli, jakou tady měl loni Honza Zdráhal, tedy aby byl jedničkový bek. A já věřím, že tomu tak bude. Jeho zkušenosti využijeme hlavně v přesilovkách a v závěrech vyhrocených zápasů, kdy bude výsledek těsný. Jsme opravdu rádi, že tady Tomáš je,“ pochvaloval si Sobotka.

A radost z návratu má i samotný hráč. I když extraliga by pro něj byla určitě větším lákadlem. „Každý by si ji chtěl zahrát, ale prostě o mě Jihlava už nestála. Určitě jsem ale neodcházel ve zlém. Přeju klukům, ať se jim v extralize daří,“ ujišťoval Kaláb. „Teď už jsem každopádně tady v Třebíči a budu se snažit, abychom byli v sezoně úspěšní,“ dodal.

Na Horáckou Slavii čeká během srpna celkem devět přípravných zápasů, přičemž hned k tomu prvnímu dorazí do Třebíče už příští týden v úterý úřadující mistr extraligy - Kometa Brno.