Hokejisty Třebíče jako první prověří mistrovská Kometa

dnes 8:49

Stala se z toho sympatická tradice. Prvním soupeřem třebíčských hokejistů v přípravě je už několik let po sobě extraligová Kometa Brno. A jiné to nebude ani letos. Navíc s sebou hosté dnes přivezou do Třebíče i mistrovský pohár, který vybojovali v loňské sezoně.