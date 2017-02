Slavia? Naší bojovností na ni máme, věří třebíčský gólman Jekel

České Budějovice, Jihlava, Kladno, Slavia Praha... A hned za nimi Třebíč!

Horácká Slavia v základní části WSM Ligy obsadila první příčku za čtveřicí největších favoritů druhé nejvyšší domácí soutěže.

„U nás v kabině i v celé Třebíči panuje obrovská radost. A já jsem taky velmi rád, že to dopadlo, jak to dopadlo,“ pochvaluje si brankář bílých hvězd Pavel Jekel.

Právě on mě velkou zásluhu na tom, že Třebíč v dramatickém finiši WSM Ligy udržela pátou příčku –a vyhnula se účasti v nevyzpytatelném předkole, které hrají týmy na sedmém až desátém místě.

Horácká Slavia pro klid potřebovala zvládnout poslední dvě kola: v sobotu vyhrála 2:1 na nájezdy ve Frýdku-Místku, v pondělí v přímém souboji o páté místo porazila Ústí nad Labem 3:2.

V obou duelech brankoviště týmu trenéra Martina Sobotky střežil právě Jekel, který se vrátil z marodky. „Byl jsem nemocný,“ připomněl, že během jeho absence třebíčskému týmu vypomáhal host z extraligové Komety Brno Karel Vejmelka.

„Teď už se ale cítím stoprocentně fit. A doufám, že to tak vydrží až do konce sezony,“ přeje si. Bude tedy chytat i nadále on? „Uvidíme, jak to v play-off bude,“ zatím neví.

Jedenadvacetiletý mladík, který v létě přišel z druholigové Techniky Brno, si každopádně atmosféru vyřazovací části druhé nejvyšší soutěže vyzkouší poprvé. „Těším se, protože to pro mě bude zase něco nového,“ usmívá se.

A navíc ho čeká také atraktivní soupeř: po základní části čtvrtá pražská Slavia. „Je to pro nás lepší než třetí Kladno, které má hodně zkušených hráčů z extraligy, hraje útočně, usazuje se ve třetině a dělá si se soupeřem, prakticky co chce,“ myslí si Jekel. „Slavia hraje hodně defenzivně, vyhrávají 2:1, 3:2. Proto čekám, že budou hrát spíš na brejky,“ tipuje.

A to by Třebíči mohlo vyhovovat, podobně jako v dlouhodobé části sezony, kdy ve všech čtyřech duelech bodovala (doma 5:2 a 2:0, venku dvakrát 3:2 v prodloužení). „Věřím, že naší bojovností na ně máme,“ vzkazuje do Prahy Jekel.