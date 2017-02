Hokejistům Třebíče začíná play-off, pro klid potřebuje výhru

Jenže jediný bodík ze šesti možných (v Mostě porážka 1:3, s Kadaní 3:4 v prodloužení) byl pro Horáckou Slavii zkrátka málo. A tak bílé hvězdy, přes sobotní výhru 2:1 na nájezdy ve Frýdku-Místku, v posledním kole druhé nejvyšší soutěže musí hájit umístění v elitní šestce. Ta týmům zaručuje přímý postup do další fáze vyřazovací soutěže, bez nutnosti absolvovat předkolo.

„S Mostem a Kadaní jsme chtěli v obou zápasech bodovat, i když se s těmito soupeři nehraje vůbec lehce. Bohužel, s Kadaní nám to doma smolně uteklo na konci, kdy jsme dostali blbý gól na 3:3. Tam bychom to možná urvali,“ vrací se k důležitému domácímu duelu třebíčský útočník Jan Milfait.

„Ale je to prostě tak. Musíme se s tím vyrovnat a o šestku se ještě poprat,“ burcuje spoluhráče. „Chceme mít před čtvrtfinále trochu volna. Takže do toho v posledním kole dáme určitě všechno. A zkusíme vyhrát.“

Právě jakékoli vítězství v dnešním duelu s Ústím nad Labem tým kouče Martina Sobotky, bez ohledu na další výsledky, udrží na páté příčce. Naopak případná porážka by přinesla komplikace, Třebíč by klesla na šesté místo a musela doufat v zaváhání Prostějova.

Všechny trumfy však zatím drží třebíčští hráči. Nejen, že mají před duelem s Ústím k dobru jednobodový náskok, navíc hrají doma. „To je stoprocentně výhoda,“ uznává Milfait. „Už jen ta cesta, když bychom jeli do Ústí, je zdlouhavá a unavila by nás. Takhle si můžeme odpočinout, v klidu se na zápas připravit. A hurá na ně,“ říká Milfait.

Pětadvacetiletý třebíčský útočník rozhodl sobotní duel ve Frýdku-Místku, kde proměnil oba své nájezdy. „Byla to loterie, ale naštěstí mi to tam spadlo,“ usmívá se Milfait. „Ale jinak jsme hráli dobrý zápas, dobře dozadu. A to by mohlo platit i na Ústí,“ předpokládá. „Play-off pro nás zkrátka začíná už teď.“