Pešána čeká i kemp v New Yorku, ale zůstává v Liberci: Je to jisté

Nabídky ze zahraničí měl už vloni po mistrovské sezoně, ptaly se na něj třeba kluby z Kontinentální hokejové ligy. Filip Pešán však tenkrát lákání odolal a ani nyní od úspěšného extraligového týmu neodchází, i když mu přibyly povinnosti s národním mužstvem do 20 let, jehož je novým koučem. „Je jisté, že zůstávám v Liberci,“ prohlásil Pešán.

Kolik vám sezona sebrala sil?

Docela dost, ale to platí pro celý realizační tým. Je to trochu jiný typ stresu než u hráčů, kteří jsou unavení fyzicky a zbití. My jsme unavení mentálně. Jasný důkaz toho je, že ve dnech po prohraném finále s Kometou jsem si nedal ani jedno pivo.

Jak s odstupem hodnotíte extraligové stříbro?

Jsem nadšený z toho, jak kluci k sezoně přistoupili. Udělali jsme úžasnou práci v Lize mistrů i v základní části. Dostat se do finále určitě není ostuda. Chyběl nám krok, ale ten byl možná větší, než by se dalo čekat.

Co jste si prohraném finále nejvíc přehrával v hlavě?

Měl jsem tendenci si procházet ty nešťastné góly, které jsme dostali, ale to je věc, kterou neovlivním a možná, že se tak měla stát. Spíš se vracím k tomu, jakou jinou taktiku na Kometu zvolit. Ani my, ani Sparta ani Hradec jsme nenašli recept, jak Brno porazit, a beru to jako svoji chybu.

Neukázaly vám zápasy s Brnem, že vám narozdíl od loňska chyběl rozdílový hráč typu útočníka Michala Řepíka?

Nejen hráč typu Řepíka, ale hlavně bojovník typu Jardy Vlacha. Jarda byl bohužel zraněný a docela citelně nám chyběl, ale v týmu bude samozřejmě pokračovat dál.

Jak teď budete dobíjet baterky?

Čekají mě povinnosti ohledně reprezentační dvacítky na příští rok. Okamžitě po finále jsem začal telefonovat, což je jeden z důvodů, proč jsem se nezúčastnil žádných oslav s hráči. Chystám se na cestu do zámoří a taky potřebuju jet na dovolenou s rodinou, aby i doma všechno klapalo, jak má.

Kam do zámoří míříte?

Dostal jsem pozvánku do kempu New York Rangers.

Liberecký trenér Filip Pešán (vpravo) zdraví toho chomutovského, kterým je Vladimír Růžička.

Může to být první krok k budoucímu trenérskému angažmá v Americe?

Je to trochu jiné, než když jsem absolvoval stáž v Detroitu. Teď mě oficiálně oslovil klub NHL, jestli bych se nezúčastnil jeho kempu s tím, že by měl zájem o budoucí spolupráci. Takže je to možná takový malý první krůček.

Ale je jisté, že teď zůstáváte trénovat v Liberci?

Ano, je to jisté.

Nenakládáte si toho celkově až příliš?

S ohledem na rodinu jednoznačně. S ohledem na fungování klubu jsem přesvědčen, že realizační tým v čele s Karlem Mlejnkem tu situaci plnohodnotně zvládne. I to byl jeden z důvodů, proč Karel k nám do klubu šel: je to mladý, ale zkušený hlavní trenér, a mám v něm velkou oporu.

Bude hodně namáhavé skloubit trénování Liberce s vedením reprezentace dvacetiletých?

Namáhavé to určitě bude, ale na druhou stranu, když člověk dostane nabídku trénovat na mistrovství světa dvacítek v Buffalu, tak by byl asi blázen, kdyby ji nevzal. Těším se na to, bude to pro mě extrémně nová zkušenost. Uvidíme, s jakým výsledkem z Ameriky přijedeme.

Může vám to přiblížit angažmá v zámoří?

Teď opravdu neřeším, jestli směřuju tam nebo onam. Jsem hrozně rád, že jsme měli úspěšnou sezonu, teď si odpočinu a pak začnu stavět liberecký tým na další rok.

Už máte jasno, kolik hráčů tým teď opustí. Radivojevič se Šimkem jsou jasní, ale mluví se i o dalších...

Ano, otazník visí nad několika dalšími hráči, ale nemám oficiálně potvrzeného nic, co bych teď mohl oznámit.

Co třeba brankář Lašák, kterého čeká operace kolena?

Jánko je právě jedním z těch hráčů, o kterých zatím nemůžu říct, jestli u nás budou pokračovat, nebo ne.

Jak by nový tým Liberce měl vypadat? Budete chtít přivést nějaké větší jméno, nebo budete stavět na hráčích, kteří tu zůstanou?

S majitelem klubu jsem se ještě nebavil o finančních možnostech na příští rok a s tím spojenými ambicemi. Ale myslím, že nám mladí hráči Dominik Lakatoš, Honza Ordoš, Filip Pyrochta nebo Michal Plutnar ukázali, jak může vypadat další cesta klubu. Lakatoš byl jeden z našich nejlepších hráčů v celém play-off, zároveň je nejmladší v týmu. Můžeme stavět na hráčích, které máme v Benátkách, v juniorce, ale také v reprezentacích do 18 nebo do 20 let. Takže si myslím, že klub má v tomhle velkou budoucnost. Jestli přibereme jednoho dva hráče, kteří mohou někoho nahradit, je zatím předčasná otázka.