Jandač po porážce: S pukem jsme moc nehráli, spíš ho po sobě házeli

Kouč Josef Jandač viděl v utkání řadu chyb.“Když jsme dali gól, hned jsme zase inkasovali. Byly to navíc situace po poměrně velkých chybách, ať už to byly nezblokované střely, špatná hra útočníků do obrany nebo velká chyba na modré čáře od Košťálka,“ řekl Jandač novinářům.

Nezamlouvala se mu ani hra s kotoučem. „Moc jsme s pukem nehráli, jen jsme ho spíš po sobě házeli. Nenakládali jsme s ním dobře. To je potřeba zlepšit. Po utkání jsme si ke hře samozřejmě něco řekli,“ uvedl kouč.

Rozhodující momenty viděl v prostřední části, kdy jeho svěřenci inkasovali čtyři góly za šest minut a 12 vteřin. „Druhá třetina asi rozhodla celé utkání, protože tam to šlo rychle. Vždy padl gól na jedné straně, ale na druhé vzápětí také. Měli jsme poměrně dobré odpovědi na góly, které jsme dostali, ale bohužel špatnou koncentraci. Nechali jsme soupeře odskočit, což nás asi stálo nějaký lepší výsledek,“ řekl Jandač.

Přestože s Němci se obvykle hraje výrazně hůře, když gólově udeří jako první, trenér dnes v první inkasované brance až takový problém nespatřoval. „Němci nás nijak nepřekvapili. Neřekl bych, že první gól měl vliv. My jsme sice prohráli první třetinu po gólu v oslabení, ale ve druhé jsme srovnali. Bohužel pak tam byla ta rychlá houpačka,“ uvedl Jandač. Příval gólů se jen špatně zastavoval. „Samozřejmě jsme si to tak nepředstavovali, nabádali jsme k větší koncentraci.“ Vrásky trenérům udělalo i odstoupení elitního beka Jakuba Jeřábka v úvodu třetí třetiny kvůli potížím s ramenem. „Zatím nevíme, jak to s ním vypadá,“ řekl Jandač.

Právě Jeřábek byl v dopředu zvolené pětici hráčů, kteří po dnešním duelu míří zpět domů. Spolu s ním odjeli další bek Jan Kolář a trio útočníků Roman Červenka, Michal Birner a Michal Řepík. Všichni dostali krátké volno. Do hry by se měli naopak dostat zadáci Milan Doudera s Davidem Skleničkou a útočníci Petr Vrána, Lukáš Radil a Tomáš Zohorna.

„V Mannheimu budeme hrát na čtyři pětky a po druhém utkání v Německu si to zhodnotíme. Máme nějaké hráče, kteří se k nám připojí na kempu v Českých Budějovicích a podle toho budeme reagovat. A taky podle zdravotního stavu,“ uvedl Jandač.