Režnar: Prožil jsem tu krásné roky. Znojmo teď zkusí zvednout Šimíček

Poznávat se budeme až postupem času, říká Bartoš Zatímco Jiří Režnar tušil, že se blíží jeho konec, pro znojemské hokejisty byla výměna trenéra absolutním překvapením. „Vedení klubu přišlo do šatny a oznámilo nám to. Dopředu jsme nic nevěděli,“ popisuje dopolední dění útočník David Bartoš. „Uvidíme, co to přinese. Jestli nám to má pomoct, tak proč ne. Doufám, že se zvedneme a ještě uděláme dobrou sezonu.“ Nový kouč Roman Šimíček se zatím žádným plamenným projevem neuvedl. „Podali jsme si s ním ruce a oznámil nám program tréninku,“ přiblížil Bartoš. „Poznávat se budeme až postupem času a v zápasech.“ Ten první s novým stratégem čeká Orly v pátek v Salcburku, další následuje hned v neděli v Linci. Pro znojemské to bude už pátý duel za deset dní, už tak napnutý program navíc ztěžuje cestování. „Není to sranda, ale už jsme si zvykli. Únava se kumuluje, ale na to se na ledě nikdo neptá. Každý se musí připravit, jak nejlépe umí,“ oznamuje centr první formace. Ten zůstal jednou z mála útočných opor, která se udržela zdravá. Jinak Orly decimují zranění. „Pro mužstvo je to určitě rána, ale máme letos hodně široký kádr a kluci se snaží zaskočit a ukázat se v co nejlepším světle. Zranění na nás určitě zapůsobila, ale ne tak, abychom zápasy nezvládali,“ tvrdí Bartoš. Orly podle něj drží za první šestkou hlavně chabá koncovka. „Trápíme se, na branky se strašně nadřeme. Nejsme schopni odskočit soupeři, abychom v klidu dohráli zápas. Loni jsme měli nadstandardní štěstí, ale letos nám tam nic nespadne,“ stýská si 25letý forvard.